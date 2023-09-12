У Львові зек-колаборант створював мережу коригувальників зі спільників на волі

Працівники СБУ обшукують камеру зловмисника. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила в’язня — агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який шукав коригувальників на волі для координації російських ударів по Львову. Своїм спільникам він обіцяв непогані гроші.

Про це повідомили в СБУ.

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Серед ув'язнених виявили агента ФСБ

Кіберфахівці Служби безпеки викрили агента ФСБ, який, відбуваючи покарання у виправній колонії Львівщини, сприяв у підготовці повітряної атаки РФ на військову та критичну інфраструктуру області.

Серед основних цілей загарбників були пункти транзитного базування важкого озброєння ЗСУ та місцеві теплоелектростанції.

"Для збору інформації, а також наведення російських ракет та дронів на українські об’єкти, фігурант намагався створити власну мережу інформаторів. До неї в’язень хотів залучити своїх близьких родичів та знайомих "на волі", — говориться у повідомленні СБУ.

Усю отриману від них розвідінформацію російський агент мав передавати своєму "куратору" з ФСБ. За кожне виконане завдання ворожа спецслужба "гарантувала" від 1 до 5 тисяч доларів США. Сума залежала від важливості українського об’єкта.

СБУ завадила злочинній діяльності

Співробітники СБУ своєчасно заблокували підривну діяльність російського агента і тим самим зірвали плани агресора з підготовки нової серії ударів по регіону.

За даними слідства, зловмисником виявився 48-річний місцевий житель, який з 2019 року відбуває покарання за вчинення тяжкого злочину.

У поле зору ФСБ потрапив через свої коментарі на підтримку збройної агресії РФ проти України, які викладав в "Однокласниках".

Потім російська спецслужба провела дистанційне вербування в’язня під виглядом його знайомства з громадянкою Росії.

Листування зловмисника зі своїми спільниками. Фото: СБУ

Листування зловмисника зі своїми спільниками. Фото: СБУ

Листування зловмисника зі своїми спільниками. Фото: СБУ

Листування зловмисника зі своїми спільниками. Фото: СБУ

Листування зловмисника зі своїми спільниками. Фото: СБУ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру в:

посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;

державній зраді, здійсненій за умови воєнного стану;

порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;

пропаганді війни;

виправдовуванні, визнанні правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України затримала у Києві нацгвардійця-зрадника, який готував нові удари Російської Федерації по теплових електростанціях столиці. За кожне виконане "завдання" перебіжчик отримував від 100 до 1000 доларів.