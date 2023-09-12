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У Львові зек-колаборант створював мережу коригувальників зі спільників на волі

12 вересня 2023 11:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Львові зек-колаборант створював мережу коригувальників зі спільників на волі
Працівники СБУ обшукують камеру зловмисника. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Служба безпеки України викрила в’язня агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який шукав коригувальників на волі для координації російських ударів по Львову. Своїм спільникам він обіцяв непогані гроші.

Про це повідомили в СБУ.

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Серед ув'язнених виявили агента ФСБ

Кіберфахівці Служби безпеки викрили агента ФСБ, який, відбуваючи покарання у виправній колонії Львівщини, сприяв у підготовці повітряної атаки РФ на військову та критичну інфраструктуру області.

Серед основних цілей загарбників були пункти транзитного базування важкого озброєння ЗСУ та місцеві теплоелектростанції.

"Для збору інформації, а також наведення російських ракет та дронів на українські об’єкти, фігурант намагався створити власну мережу інформаторів. До неї в’язень хотів залучити своїх близьких родичів та знайомих "на волі", — говориться у повідомленні СБУ.

Усю отриману від них розвідінформацію російський агент мав передавати своєму "куратору" з ФСБ. За кожне виконане завдання ворожа спецслужба "гарантувала" від 1 до 5 тисяч доларів США. Сума залежала від важливості українського об’єкта.

СБУ завадила злочинній діяльності 

Співробітники СБУ своєчасно заблокували підривну діяльність російського агента і тим самим зірвали плани агресора з підготовки нової серії ударів по регіону.

За даними слідства, зловмисником виявився 48-річний місцевий житель, який з 2019 року відбуває покарання за вчинення тяжкого злочину.

У поле зору ФСБ потрапив через свої коментарі на підтримку збройної агресії РФ проти України, які викладав в "Однокласниках".

Потім російська спецслужба провела дистанційне вербування в’язня під виглядом його знайомства з громадянкою Росії.

Листування зловмисника зі своїми спільниками. Фото: СБУ
Листування зловмисника зі своїми спільниками. Фото: СБУ
Листування зловмисника зі своїми спільниками. Фото: СБУ
Листування зловмисника зі своїми спільниками. Фото: СБУ
Листування зловмисника зі своїми спільниками. Фото: СБУ
Листування зловмисника зі своїми спільниками. Фото: СБУ
Листування зловмисника зі своїми спільниками. Фото: СБУ
Листування зловмисника зі своїми спільниками. Фото: СБУ
Листування зловмисника зі своїми спільниками. Фото: СБУ
Листування зловмисника зі своїми спільниками. Фото: СБУ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру в:

  • посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • державній зраді, здійсненій за умови воєнного стану;
  • порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;
  • пропаганді війни;
  • виправдовуванні, визнанні правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України затримала у Києві нацгвардійця-зрадника, який готував нові удари Російської Федерації по теплових електростанціях столиці. За кожне виконане "завдання" перебіжчик отримував від 100 до 1000 доларів.

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