Аренда земли во Львове — женщина должна более миллиона гривен горсовету

Женщина пользовалась землей без договора — что решил суд
Во Львове женщина пользовалась земельным участком без договора аренды. Теперь она должна уплатить более миллиона гривен.
Об этом пишет Lviv Media со ссылкой на решение суда.
Детали дела
В материалах суда указано, что в 2006 году горсовет Львова передал предпринимателю два участка земли площадью 0,7 га на улице Бузковой 13 в аренду на 10 лет. В 2016 году срок аренды продлили на тот же срок, но новый договор между сторонами так и не был заключен.
"Учитывая, что у истца отсутствуют документы, удостоверяющие право на аренду земельных участков истец просит суд взыскать с ответчика в свою пользу 1 млн 512 тыс. 978 грн безосновательно сохраненных средств, которые недополучены местным бюджетом за период пользования с июля 2021 по октябрь 2023 г. без правоустанавливающих документов » — указано в решении суда.
На судебном заседании представитель ответчика признал исковые требования и попросил распределить выплату суммы на 12 месяцев равными частями по 126 тысяч гривен.
Решение суда
Суд удовлетворил иск в полном объеме, обязав предпринимателя выплатить более 1,5 млн грн в течение года.
Кроме того, с ответчика взыскали более 11 тысяч гривен судебного сбора. Это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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