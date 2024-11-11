Аренда земли во Львове — женщина должна более миллиона гривен горсовету

Подписание документов. Иллюстративное фото: Freepik

Во Львове женщина пользовалась земельным участком без договора аренды. Теперь она должна уплатить более миллиона гривен.

Об этом пишет Lviv Media со ссылкой на решение суда.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в 2006 году горсовет Львова передал предпринимателю два участка земли площадью 0,7 га на улице Бузковой 13 в аренду на 10 лет. В 2016 году срок аренды продлили на тот же срок, но новый договор между сторонами так и не был заключен.

"Учитывая, что у истца отсутствуют документы, удостоверяющие право на аренду земельных участков истец просит суд взыскать с ответчика в свою пользу 1 млн 512 тыс. 978 грн безосновательно сохраненных средств, которые недополучены местным бюджетом за период пользования с июля 2021 по октябрь 2023 г. без правоустанавливающих документов » — указано в решении суда.

На судебном заседании представитель ответчика признал исковые требования и попросил распределить выплату суммы на 12 месяцев равными частями по 126 тысяч гривен.

Решение суда

Суд удовлетворил иск в полном объеме, обязав предпринимателя выплатить более 1,5 млн грн в течение года.

Кроме того, с ответчика взыскали более 11 тысяч гривен судебного сбора. Это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее мы писали, что по решению суда гостиничный комплекс Феофания в Киеве остается в собственности Национальной академии наук Украины. Физическому лицу, просившему предоставить ему право собственности на это здание, было отказано.

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