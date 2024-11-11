Оренда землі у Львові — жінка завинила понад мільйон гривень міськраді

Підписання документів. Ілюстративне фото: Freepik

У Львові жінка користувалась земельною ділянкою без договору оренди. Тепер вона має сплати понад мільйон гривень.

Про це пише Lviv Media з посиланням на рішення суду.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що у 2006 році міськрада Львова передала підприємниці дві ділянки землі площею 0,7 га на вулиці Бузковій, 13 в оренду на 10 років. У 2016 році термін оренди продовжили на такий же термін, але новий договір між сторонами так і не був укладений.

"З огляду на те, що у позивача відсутні документи, які посвідчують право на оренду земельних ділянок позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь 1 млн 512 тис. 978 грн безпідставно збережених коштів, які недоотримано місцевим бюджетом за період користування з липня 2021 по жовтень 2023 без правовстановлюючих документів", — зазначено в рішенні суду.

На судовому засіданні представник відповідача визнав позовні вимоги та попросив розподілити виплату суми на 12 місяців рівними частинами по 126 тис. грн.

Рішення суду

Суд задовольнив позов у повному обсязі, зобов’язавши підприємницю виплатити понад 1,5 млн грн протягом року.

Крім того, з відповідача стягнули понад 11 тис. грн судового збору. Це рішення можна оскаржити в апеляційному порядку.

Раніше ми писали, що за рішенням суду готельний комплекс "Феофанія" у Києві залишається у власності Національної академії наук України. Фізичній особі, яка просила надати їй право власності на цю будівлю, було відмовлено.

А на Кіровоградщині в орендаря відсудили майже 26 гектарів земель водного фонду. Не зважаючи на те, що чоловік 13 років фактично незаконно користувався водоймою, таке рішення орендар намагався оскаржити у Касаційному суді.