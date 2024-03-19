Во Львове женщина в седьмой раз стала матерью — это уже 105 внук у бабушки
Во Львове 46-летняя женщина в седьмой раз стала матерью. По ее словам, новорожденный мальчик уже 105 внук у бабушки.
Об этом сообщили в Львовском перинатальном центре.
Во Львове женщина родила седьмого ребенка
Отмечается, что малыш родился естественным путем на 40 неделе беременности. Масса новорожденного составляет 3460 грамм, а рост — 55 сантиметров.
"Седьмого ребенка родила в нашем перинатальном центре 46-летняя жительница Львова. По словам матери новорожденного, мальчик стал 105 внуком у бабушки", — говорится в сообщении роддома.
Маленького Павла с мамой приехали встречать отец и все шестеро детей — трое братиков и столько же сестричек.
Роженица поделилась, что сама она родом из Ровенщины. В ее семье всегда было много детей. Сама она — десятая из тринадцати. Сейчас ее матери 87 лет.
Напомним, недавно стало известно, какую сумму можно получить родителям вместо "пакунка малюка" в 2024 году.
Мы также сообщали, что в Украине государство продолжает выплачивать социальную помощь родителям новорожденных малышей даже во время войны. В 2024 году можно рассчитывать на 41,28 тыс. гривен, однако сумму обещают по возможности повысить.
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