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Во Львове женщина в седьмой раз стала матерью — это уже 105 внук у бабушки

19 марта 2024 15:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львове женщина в седьмой раз стала матерью — это уже 105 внук у бабушки
Семья, в которой родился седьмой ребенок. Фото: пресс-служба Львовского перинатального центра/Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львове 46-летняя женщина в седьмой раз стала матерью. По ее словам, новорожденный мальчик уже 105 внук у бабушки.

Об этом сообщили в Львовском перинатальном центре.

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Отмечается, что малыш родился естественным путем на 40 неделе беременности. Масса новорожденного составляет 3460 грамм, а рост — 55 сантиметров.

"Седьмого ребенка родила в нашем перинатальном центре 46-летняя жительница Львова. По словам матери новорожденного, мальчик стал 105 внуком у бабушки", — говорится в сообщении роддома.

Маленького Павла с мамой приехали встречать отец и все шестеро детей — трое братиков и столько же сестричек.

Роженица поделилась, что сама она родом из Ровенщины. В ее семье всегда было много детей. Сама она — десятая из тринадцати. Сейчас ее матери 87 лет.

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Женщина с новорожденным. Фото: пресс-служба Львовского перинатального центра/Facebook
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Женщина с новорожденным. Фото: пресс-служба Львовского перинатального центра/Facebook

Напомним, недавно стало известно, какую сумму можно получить родителям вместо "пакунка малюка" в 2024 году.

Мы также сообщали, что в Украине государство продолжает выплачивать социальную помощь родителям новорожденных малышей даже во время войны. В 2024 году можно рассчитывать на 41,28 тыс. гривен, однако сумму обещают по возможности повысить.

дети
украинцы
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родильный дом
роды
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