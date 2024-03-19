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У Львові жінка усьоме стала матір'ю — це вже 105 онук у бабусі

19 березня 2024 15:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Львові жінка усьоме стала матір'ю — це вже 105 онук у бабусі
Родина, у якій народилася сьома дитина. Фото: пресслужба Львівського перинатального центру/Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Львові 46-річна жінка усьоме стала матір'ю. За її словами, новонароджений хлопчик вже 105 онук у бабусі. 

Про це повідомили у Львівському перинатальному центрі. 

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Зазначається, що малюк народився природнім шляхом на 40 тижні вагітності. Маса новонародженого складає 3460 грамів, а ріст 55 сантиметрів. 

"Сьому дитину народила у нашому перинатальному центрі 46-річна мешканка Львова. За словами матері новонародженого, хлопчик став 105 онуком в бабусі", — йдеться у повідомленні пологового будинку. 

Маленького Павла з мамою приїхали зустрічати тато та усі шестеро дітей — троє братиків і стільки ж сестричок. 

Породілля поділилася, що сама вона родом з Рівненщини. У її родині завжди було багато дітей. Сама вона — десята з тринадцяти. Зараз її матері 87 років.

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Жінка з новонародженим малюком. Фото: пресслужба Львівського перинатального центру/Facebook
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Жінка з новонародженим малюком. Фото: пресслужба Львівського перинатального центру/Facebook

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, яку суму можна отримати батькам замість "пакунку малюка" у 2024 році.

Ми також повідомляли про те, що в Україні держава продовжує виплачувати соціальну допомогу батькам новонароджених малят навіть під час війни. У 2024 році можна розраховувати на 41,28 тис. гривень, однак суму обіцяють за можливості підвищити.

діти
українці
Україна
пологовий будинок
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