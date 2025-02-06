Упала в автобусе и подала в суд — пассажирке во Львове выплатили компенсацию

Автобусы во Львове. Иллюстративное фото: wikipedia.org

В одном из автобусов Львова во время поездки женщина травмировалась из-за того, что водитель резко затормозил. Она подала на перевозчика в суд и отсудила компенсацию.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

Согласно материалам дела известно, что 5 апреля 2024 года женщина ехала автобусом №8А, который курсирует из центра Львова в Брюховичи. По словам истицы, водитель резко затормозил и поэтому она упала в салоне автобуса, что привело к травмам. После этого она вышла на улицу и вызвали "скорую", которая забрала ее в больницу.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что у женщины перелом обеих костей правой голени и значительные гематомы. Поэтому правоохранители возбудили уголовное производство по факту ДТП, но дело быстро закрыли, ведь "в действиях водителя не было состава уголовного преступления". После этого пассажирка обратилась в суд, чтобы взыскать с перевозчика 198 тысяч гривен моральной компенсации и 20 тысяч гривен расходов на правовую помощь.

Перевозчик просил отклонить иск, заявляя, что пострадавшая не предоставила достаточных доказательств. Он предполагает, что пассажирка могла не держаться за поручни и именно это могло стать причиной падения.

Решение суда

Шевченковский районный суд Львова установил, что автобус является источником повышенной опасности, поэтому перевозчик должен возместить женщине ущерб независимо от того виноват водитель в этой ситуации или нет. Таким образом, его обязали выплатить истице 25 тысяч гривен моральной компенсации и три тысячи гривен расходов на правовую помощь. Решение еще можно обжаловать.

Напомним, во Львове судили военного, который поджег микроавтобус. Свою вину мужчина объяснил тем, что той ночью был "очень сердитым".

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