У Львівській області чоловік вполював самця козулі — суд його покарав

Козуля у полі. Ілюстративне фото: Freepik

Неподалік міста Сокаль Львівської області мисливець вполював козулю. Суд вирішив чоловіка покарати.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що у листопаді 2024 року мисливець порушив правила полювання, оскільки незаконно вполював самця козулі в польових угіддях державного мисливського резерву поблизу із гладкоствольної рушниці 12 калібру в темний період доби.

Своїми діями чоловік порушив одну зі статей закону України "Про тваринний світ", за що передбачена адміністративна відповідальність.

На суд відповідач не прибув, хоча належним чином повідомлявся про час та місце розгляду справи.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення. Йому призначено штраф у розмірі 1020 гривень без конфіскації знарядь та засобів для полювання, а також незаконно добутих об’єктів тваринного світу.

Крім того, з відповідача стягується 605 гривень судового збору на користь держави.

Також він має відшкодувати 32 тисячі гривень завданої майнової шкоди на користь державної екологічної інспекції у Львівській області.

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