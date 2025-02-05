Во Львовской области мужчина подстрелил самца косули — суд его наказал

Косуля в поле. Иллюстративное фото: Freepik

Неподалеку от города Сокаль Львовской области охотник подстрелил косулю. Суд решил мужчину наказать.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в ноябре 2024 года охотник нарушил правила охоты, поскольку незаконно подстрелил самца косули в полевых угодьях государственного охотничьего резерва вблизи из гладкоствольного ружья 12 калибра в темное время суток.

Своими действиями мужчина нарушил одну из статей закона Украины "О животном мире", за что предусмотрена административная ответственность.

На суд ответчик не прибыл, хотя надлежащим образом уведомлялся о времени и месте рассмотрения дела.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначен штраф в размере 1020 гривен без конфискации орудий и средств для охоты, а также незаконно добытых объектов животного мира.

Кроме того, с ответчика взимается 605 гривен судебного сбора в пользу государства.

Также он должен возместить 32 тысячи гривен причиненного имущественного ущерба в пользу государственной экологической инспекции во Львовской области.

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