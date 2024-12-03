Во Львове женщина обвинила мужчину в избиении - суд не нашел состава преступления

Во Львове женщина обвинила мужчину в избиении — что решил суд
Во Львове женщина обвинится мужчине-инвалиду в нанесении ей телесных повреждений с применением металлической костыли. Изучив все обстоятельства дела, суд признал, что мужчина невиновен в совершении преступления и освобожден от любого наказания.
Об этом говорится в материалах Опендатабот.
Обстоятельства дела
В суд обратилась женщина, заявившая, что мужчина набросился на нее с металлической костылем при заключении договора о купле продажи. Они требовала компенсацию в размере десяти тысяч гривен.
В свою очередь, мужчина объяснил, что во время обсуждения договора о купле-продаже женщина вела себя агрессивно и даже попыталась напасть на жену обвиняемого. Муж, пытаясь защитить жену, выставил вперед костыль, чтобы не дать истцу приблизиться к ней.
Своей вины в совершенном правонарушении мужчина не признал и подчеркнул, что только защищал себя и свою жену.
Что решил суд
Учитывая все обстоятельства дела, суд признал мужчину невиновным в предъявленном обвинении в нанесении умышленного легкого телесного повреждения. Требование истицы заплатить ей десять тысяч гривен моральной компенсации суд оставил без рассмотрения.
Решение суда не может быть обжаловано в апелляционном суде, учитывая правовые особенности этого дела.
Напомним, в Харьковской области отец двоих детей почти пять лет не платил алименты. Он должен 250 тысяч гривен.
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