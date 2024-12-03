У Львові жінка звинуватила чоловіка у побитті — суд не знайшов складу злочину

Молоток судді. Фото: Pexels

У Львові жінка звинуватися чоловіка-інваліда у завданні їй тілесних ушкоджень із застосуванням металевої милиці. Вивчивши всі обставини справи, суд визнав, що чоловік невинуватий у вчиненні злочину та звільнив від будь-якого покарання.

Про це говориться у матеріалах Опендатабот.

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Обставини справи

До суду звернулася жінка, яка заявила, що чоловік накинувся на неї з металевою милицею під час укладання договору про купівлю продаж. Вони вимагала компенсацію у вигляді десяти тисяч гривень.

В свою чергу, чоловік пояснив, що під час обговорення договору про купівлю-продаж, жінка поводилася агресивно і навіть спробувала напасти на дружину обвинувачуваного. Чоловік, намагаючись захисти дружину, виставив уперед милицю, щоб не дати позивачці наблизитися до неї.

Своєї провини у вчиненому правопорушенні чоловік не визнав і наголосив, що лише захищав себе і свою дружину.

Що вирішив суд

Враховуючи всі обставини справи, суд визнав чоловіка невинуватим у пред`явленому обвинуваченні у спричиненні умисного легкого тілесного ушкодження. Вимога позивачки заплатити їй десять тисяч гривень моральної компенсації суд залишив без розгляду.

Рішення суду не може бути оскаржене в апеляційному суді, зважаючи на правові особливості цієї справи.

Нагадаємо, у Харківській області батько двох дітей майже п'ять років не платив аліменти. Він заборгував 250 тисяч гривень.

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