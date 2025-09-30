В Пустомытах жестоко избили ветерана войны

Полицейская машина. Фото иллюстративное: Нацполиция Украины

Правоохранители Львовской области начали проверку обстоятельств избиения участника российско-украинской войны в городе Пустомыты. Сейчас официальных заявлений в территориальные подразделения пока не поступало, однако информация, которая появилась в социальных сетях, уже зарегистрирована и взята в работу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

В Пустомытах сильно избили ветерана ВСУ

По данным Натальи Виблы, которая обнародовала свое сообщение в Facebook, в ночь на 28 сентября на парковке в Пустомытах двое мужчин жестоко напали на ветерана Виктора Нерознака.

Пострадавший получил многочисленные переломы и серьезные травмы: повреждены челюсть, рука и нога, спина покрыта гематомами. Она подчеркнула, что ветеран сознательно не обратился в полицию.

"Переломы челюсти, руки, ноги, вся спина в гематомах. Невиданная жестокость. И это так поступили с человеком, который был на передовой, который отдал здоровье за Украину и таких ее граждан! Ночное зверство, которое вгоняет в стыд целый город. Скажите, это что, возвращаются 90-е? Это так мы "благодарим" военных? Это XXI век или темные подворотни, где вместо цивилизованной дискуссии — избиение битами?" — написала женщина.

Также пользовательница показала фото травм, которые получил мужчина от избиения. Сейчас причина конфликта неизвестна.

Сообщение Натальи Виблы. Фото: скриншот

Тем временем в полиции сообщили, что изучают тщательно обстоятельства конфликта и причастных к нападению.

"Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могли нанести телесные повреждения потерпевшему", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, недавно в Одессе судили военнослужащего, который сделал замечание мужчинам в парке, что переросло в драку.

Также в Харькове будут судить 43-летнего мужчину, который выстрелил в 22-летнего ветерана ВСУ с протезом и избил его.