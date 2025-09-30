Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове жестоко избили битами ветерана войны — что известно

Во Львове жестоко избили битами ветерана войны — что известно

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 13:24
В Пустомытах жестоко избили ветерана войны
Полицейская машина. Фото иллюстративное: Нацполиция Украины

Правоохранители Львовской области начали проверку обстоятельств избиения участника российско-украинской войны в городе Пустомыты. Сейчас официальных заявлений в территориальные подразделения пока не поступало, однако информация, которая появилась в социальных сетях, уже зарегистрирована и взята в работу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

Реклама
Читайте также:

В Пустомытах сильно избили ветерана ВСУ

По данным Натальи Виблы, которая обнародовала свое сообщение в Facebook, в ночь на 28 сентября на парковке в Пустомытах двое мужчин жестоко напали на ветерана Виктора Нерознака.

Пострадавший получил многочисленные переломы и серьезные травмы: повреждены челюсть, рука и нога, спина покрыта гематомами. Она подчеркнула, что ветеран сознательно не обратился в полицию.

"Переломы челюсти, руки, ноги, вся спина в гематомах. Невиданная жестокость. И это так поступили с человеком, который был на передовой, который отдал здоровье за Украину и таких ее граждан! Ночное зверство, которое вгоняет в стыд целый город. Скажите, это что, возвращаются 90-е? Это так мы "благодарим" военных? Это XXI век или темные подворотни, где вместо цивилизованной дискуссии — избиение битами?" — написала женщина.

Также пользовательница показала фото травм, которые получил мужчина от избиения. Сейчас причина конфликта неизвестна.

null
Сообщение Натальи Виблы. Фото: скриншот

Тем временем в полиции сообщили, что изучают тщательно обстоятельства конфликта и причастных к нападению.

"Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могли нанести телесные повреждения потерпевшему", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, недавно в Одессе судили военнослужащего, который сделал замечание мужчинам в парке, что переросло в драку.

Также в Харькове будут судить 43-летнего мужчину, который выстрелил в 22-летнего ветерана ВСУ с протезом и избил его.

драка ВСУ Львов полиция избиение ветераны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации