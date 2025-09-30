Відео
Україна
У Львові жорстоко побили битами ветерана війни — що відомо

У Львові жорстоко побили битами ветерана війни — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 13:24
У Пустомитах жорстоко побили ветерана війни
Поліцейська машина. Фото ілюстративне: Нацполіція України

Правоохоронці Львівської області розпочали перевірку обставин побиття учасника російсько-української війни у місті Пустомити. Наразі офіційних заяв до територіальних підрозділів поки що не надходило, однак інформацію, яка з’явилася у соціальних мережах, уже зареєстровано та взято в роботу.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області

Читайте також:

У Пустомитах сильно побили ветерана ЗСУ

За даними Наталії Вібли, яка оприлюднила свій допис у Facebook, у ніч проти 28 вересня на парковці в Пустомитах двоє чоловіків жорстоко напали на ветерана Віктора Нерознака.

Постраждалий зазнав численних переломів та серйозних травм: ушкоджені щелепа, рука й нога, спина вкрита гематомами. Вона наголосила, що ветеран свідомо не звернувся до поліції. 

"Переломи щелепи, руки, ноги, уся спина в гематомах. Небачена жорстокість. І це так вчинили з людиною, яка була на передовій, яка віддала здоров’я за Україну й таких її громадян! Нічне звірство, яке вганяє в сором ціле місто. Скажіть, це що, повертаються 90-ті? Це так ми "дякуємо" воєнним? Це XXI століття чи темні підворотні, де замість цивілізованої дискусії — побиття битами?" — написала жінка. 

Також користувачка показала фото травм, яких зазнав чоловік від побиття. Наразі причина конфлікту невідома. 

null
Допис Наталії Вібли. Фото: скриншот

Тим часом в поліції повідомили, що вивчають ретельно обставини конфлікту та причетних до нападу. 

"Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, які могли завдати тілесних ушкоджень потерпілому", — йдеться у повідомленні поліції. 

Нагадаємо, нещодавно в Одесі судили військовослужбовця, який зробив зауваження чоловікам у парку, що переросло в бійку.

Також в Харкові судитимуть 43-річного чоловіка, який вистрілив у 22-річного ветерана ЗСУ з протезом та побив його. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
