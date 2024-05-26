Во Львове жестоко избили школьника, открыто два уголовных производства — видео
Во Львове произошло нападение на парня. Инцидент случился на улице Владимира Великого — неизвестный жестоко избил горожанина. По этому факту полиция открыла два уголовных производства.
Об этом сообщает LVIV.MEDIA в субботу, 25 мая со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
Избиение парня во Львове — что известно
Видео, на кадрах которого неизвестный мужчина наносит многочисленные удары руками и ногами лежащему на земле парню, в соцсетях опубликовали очевидцы утром, 25 мая.
Полицейские говорят, что уже установили личность злоумышленника. Однако информацию о мужчине не разглашают.
"Сообщение об избиении в полицию поступило от двух львовян в возрасте 41 и 16 лет", — заявили правоохранители.
Уголовные производства открыли по двум статьям: хулиганство и умышленное легкое телесное повреждение. Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств происшествия. Также назначена экспертиза.
По словам начальника управления образования во Львовском городском совете Андрея Закалюка, драка произошла в пятницу, 24 мая.
Закалюк утверждает, что потерпевшим является 11-классник местной школы.
"Родители сразу написали заявление. Вероятно, что нападавший был в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотических веществ", — добавил он.
Представитель Департамента образования сообщил, что молодого человека отвезли в больницу святого Николая. Там медики констатировали сотрясение мозга и значительные ушибы головы. На следующий день потерпевшего отпустили домой.
Напомним, в Киеве мужчина избил охранника из-за того, что тот сделал ему замечание. Пьяный злоумышленник нанес работнику магазина около двадцати ударов металлической палкой.
Также ранее в столице была задержана женщина. Она разбила автомобиль своего знакомого и имела при себе наркотики.
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