Во Львове жестоко избили школьника, открыто два уголовных производства.

Мужчина бьет школьника во Львове. Фото: скриншот

Во Львове произошло нападение на парня. Инцидент случился на улице Владимира Великого — неизвестный жестоко избил горожанина. По этому факту полиция открыла два уголовных производства.

Об этом сообщает LVIV.MEDIA в субботу, 25 мая со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

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Видео, на кадрах которого неизвестный мужчина наносит многочисленные удары руками и ногами лежащему на земле парню, в соцсетях опубликовали очевидцы утром, 25 мая.

Полицейские говорят, что уже установили личность злоумышленника. Однако информацию о мужчине не разглашают.

"Сообщение об избиении в полицию поступило от двух львовян в возрасте 41 и 16 лет", — заявили правоохранители.

Уголовные производства открыли по двум статьям: хулиганство и умышленное легкое телесное повреждение. Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств происшествия. Также назначена экспертиза.

По словам начальника управления образования во Львовском городском совете Андрея Закалюка, драка произошла в пятницу, 24 мая.

Закалюк утверждает, что потерпевшим является 11-классник местной школы.

"Родители сразу написали заявление. Вероятно, что нападавший был в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотических веществ", — добавил он.

Представитель Департамента образования сообщил, что молодого человека отвезли в больницу святого Николая. Там медики констатировали сотрясение мозга и значительные ушибы головы. На следующий день потерпевшего отпустили домой.

Напомним, в Киеве мужчина избил охранника из-за того, что тот сделал ему замечание. Пьяный злоумышленник нанес работнику магазина около двадцати ударов металлической палкой.

Также ранее в столице была задержана женщина. Она разбила автомобиль своего знакомого и имела при себе наркотики.