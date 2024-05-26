У Львові жорстоко побили школяра, відкрито два кримінальні провадження — відео

Чоловік б'є школяра у Львові. Фото: скриншот

У Львові стався напад на хлопця. Інцидент трапився на вулиці Володимира Великого — невідомий жорстоко побив містянина. Наразі за цим фактом поліція відкрила два кримінальні провадження.

Про це повідомляє LVIV.MEDIA у суботу, 25 травня, з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

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Відео, на кадрах якого невідомий чоловік завдає численних ударів руками і ногами хлопцю, що лежить на землі, в соцмережах опублікували очевидці вранці 25 травня.

Поліцейські кажуть, що вже встановили особу зловмисника. Однак інформацію про чоловіка не розголошують.

"Повідомлення про побиття до поліції надійшло від двох львів’ян віком 41 та 16 років", — заявили правоохоронці.

Кримінальні провадження відкрили за двома статтями: хулігантсво та умисне легке тілесне ушкодження. Продовжуються слідчі дії щодо встановлення обставин події. Також призначено експертизу.

За словами начальника управління освіти у Львівської міської ради Андрія Закалюка, бійка сталася у п’ятницю, 24 травня.

Закалюк стверджує, що потерпілим є 11-класник місцевої школи.

"Батьки відразу написали заяву. Ймовірно, що нападник був у стані алкогольного сп'яніння чи під дією наркотичних речовин", — додав він.

Представник Департаменту освіти повідомив, що хлопця відвезли у лікарню святого Миколая. Там медики констатували струс мозку та значні забої голови. Наступного дня потерпілого відпустили додому.

Нагадаємо, у Києві чоловік побив охоронця через те, що той зробив йому зауваження. П'яний зловмисник завдав працівнику магазину близько двадцяти ударів металевою палицею.

Також раніше у столиці затримали жінку. Вона розтрощила автівку свого знайомого та мала при собі наркотики.