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Во Львове жестоко убили двух пенсионеров — какой приговор получили фигуранты

15 декабря 2023 13:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львове жестоко убили двух пенсионеров — какой приговор получили фигуранты
Человек в наручниках. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львове к пожизненному заключению приговорили двое мужчин за жестокое убийство супругов пенсионеров. Один из фигурантов арендовал у людей квартиру и заподозрил, что они могли сэкономить значительную сумму денег, поэтому со своим знакомым решили их убить и ограбить.

Об этом сообщает издание Zahid.net.

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Преступный план фигурантов

Как известно, супруги пенсионеров сдавали квартиры во Львове. Один из мужчин, ранее арендовавший у них жилье, заподозрил, что они могли сэкономить значительную сумму денег. Поэтому решил их убить и ограбить, и предложил такой план своему товарищу еще в 2020 году.

Согласно плану, товарищ бывшего арендатора написал владельцу квартиры по поводу аренды жилья и договорились встретиться. Злоумышленники планировали убить пенсионера, а если он приедет с женой, то их обоих. После этого забрать ключи и ограбить квартиру.

Момент убийства супругов

Таким образом владелец приехал на встречу вместе со своей женой. Муж поднялся с арендатором в квартиру, а женщина осталась на улице под домом. В помещении один из злоумышленников нанес 66-летнему владельцу жилья около 15 ножевых ударов. От полученных травм тот скончался.

После этого нападающий заманил в квартиру и 67-летнюю жену погибшего, также нанес ей множественные удары ножом, что привело к ее смерти.

Сразу после убийства нападающий забрал мобильные телефоны и ключи от жилья и уехал со своим товарищем домой к супругам. Преступники обнаружили там 200 долларов и 700 евро, а также украшения стоимостью 60 тысяч гривен.

Тела погибших обнаружил их сын, ведь родители долгое время не выходили на связь.

Заседание суда

Впоследствии полиция задержала двух 20-летних мужчин, подозреваемых в убийстве.

Один из нападавших, житель Яворивского района, частично признал свою вину в суде.

Его товарищ свою вину же отрицал. По словам девушки фигуранта, она слышала, как мужчины договаривались об убийстве. Более того, угрожали и ей.

В конце концов, суд назначил злоумышленникам пожизненное заключение.

Напомним, в Одесской области разоблачили мужчину, который угрожал односельчанину убийством . Правонарушитель выстрелил из пистолета в землю, угрожая потерпевшему.

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