У Львові жорстоко вбили двох пенсіонерів — який вирок отримали фігуранти

Чоловік у наручниках. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

У Львові до довічного ув'язнення засудили двоє чоловіків за жорстоке вбивство подружжя пенсіонерів. Один із фігурантів орендував у людей квартиру та запідозрив, що вони могли заощадити значну суму грошей, тому зі своїм знайомим вирішив їх вбити та пограбувати.

Про це повідомляє видання Zahid.net.

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Злочинний план фігурантів

Як відомо, подружжя пенсіонерів здавали квартири у Львові. Один з чоловіків, який раніше орендував у них житло, запідозрив, що вони могли заощадити значну суму грошей. Тож, вирішив їх вбити та пограбувати, й запропонував такий план своєму товаришу ще у 2020 році.

Згідно з планом, товариш колишнього орендаря написав власнику квартири з приводу оренди житла й домовились зустрітись. Зловмисники планували вбити пенсіонера, а якщо він приїде з дружиною, то їх обох. Після цього — забрати ключі та пограбувати квартиру.

Момент вбивства подружжя

Таким чином, власник приїхав на зустріч разом зі своєю дружиною. Чоловік піднявся з орендарем у квартиру, а жінка залишилася на вулиці під будинком. У помешканні один із зловмисників завдав 66-річному власнику житла близько 15 ножових ударів. Від отриманих травм той помер.

Після цього нападник заманив у квартиру й 67-річну дружину загиблого, також наніс їй множинні удари ножем, що призвело до її смерті.

Відразу після вбивства нападник забрав мобільні телефони та ключі від житла, й поїхав зі своїм товаришем додому до подружжя. Злочинці знайшли там 200 доларів та 700 євро, а також прикраси вартістю 60 тисяч гривень.

Тіла загиблих виявив їх син, адже батьки тривалий час не виходили на зв'язок.

Засідання суду

Згодом поліція затримала двох 20-річних чоловіків, яких підозрювали у вбивстві.

Один з нападників, мешканець Яворівського району, частково визнав свою провину у суді.

Його товариш власну провину ж заперечував. Водночас, за словами дівчини фігуранта, вона чула, як чоловіки домовлялися про вбивство. Ба більше, погрожували і їй.

Зрештою, суд призначив зловмисникам довічне ув'язнення.

Нагадаємо, в Одеській області викрили чоловіка, який погрожував односельцю вбивством. Правопорушник вистрілив з пістолета у землю, погрожуючи потерпілому.