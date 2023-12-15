У Львові жорстоко вбили двох пенсіонерів — який вирок отримали фігуранти
У Львові до довічного ув'язнення засудили двоє чоловіків за жорстоке вбивство подружжя пенсіонерів. Один із фігурантів орендував у людей квартиру та запідозрив, що вони могли заощадити значну суму грошей, тому зі своїм знайомим вирішив їх вбити та пограбувати.
Про це повідомляє видання Zahid.net.
Злочинний план фігурантів
Як відомо, подружжя пенсіонерів здавали квартири у Львові. Один з чоловіків, який раніше орендував у них житло, запідозрив, що вони могли заощадити значну суму грошей. Тож, вирішив їх вбити та пограбувати, й запропонував такий план своєму товаришу ще у 2020 році.
Згідно з планом, товариш колишнього орендаря написав власнику квартири з приводу оренди житла й домовились зустрітись. Зловмисники планували вбити пенсіонера, а якщо він приїде з дружиною, то їх обох. Після цього — забрати ключі та пограбувати квартиру.
Момент вбивства подружжя
Таким чином, власник приїхав на зустріч разом зі своєю дружиною. Чоловік піднявся з орендарем у квартиру, а жінка залишилася на вулиці під будинком. У помешканні один із зловмисників завдав 66-річному власнику житла близько 15 ножових ударів. Від отриманих травм той помер.
Після цього нападник заманив у квартиру й 67-річну дружину загиблого, також наніс їй множинні удари ножем, що призвело до її смерті.
Відразу після вбивства нападник забрав мобільні телефони та ключі від житла, й поїхав зі своїм товаришем додому до подружжя. Злочинці знайшли там 200 доларів та 700 євро, а також прикраси вартістю 60 тисяч гривень.
Тіла загиблих виявив їх син, адже батьки тривалий час не виходили на зв'язок.
Засідання суду
Згодом поліція затримала двох 20-річних чоловіків, яких підозрювали у вбивстві.
Один з нападників, мешканець Яворівського району, частково визнав свою провину у суді.
Його товариш власну провину ж заперечував. Водночас, за словами дівчини фігуранта, вона чула, як чоловіки домовлялися про вбивство. Ба більше, погрожували і їй.
Зрештою, суд призначив зловмисникам довічне ув'язнення.
Нагадаємо, в Одеській області викрили чоловіка, який погрожував односельцю вбивством. Правопорушник вистрілив з пістолета у землю, погрожуючи потерпілому.
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