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Во Львове появился рекрутинговый центр одной из известнейших бригад ВСУ

26 июня 2024 17:44
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Во Львове открылся рекрутинговый центр ВСУ
Прием новобранца в рекрутинговом центре "Холодного Яра". Фото: Андрей Садовый
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Во Львове стало на один рекрутинговый центр Вооруженных сил Украины больше. Жителей города в свои ряды зовет легендарная 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр".

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в среду, 25 июня.

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"Холодный Яр теперь официально во Львове. Первый в Украине рекрутинговый центр бригады Холодный Яр открыли на улице Генерала Чупринки, 38", — написал городской голова.

Садовый напомнил, что "холоднояровцы" всегда держали врага в страхе и искусными действиями уничтожали врага на украинской земле, как уже было раньше.

"Каждый может стать частью этой живой легенды в составе 93-й отдельной механизированной бригады. Присоединяйтесь!", — призвал мэр.

Он также поблагодарил украинских воинов за защиту.

рекрутинг
Государственный флаг и знамя "Холодного Яра". Фото: Андрей Садовый
рекрутинговый центр Холодного Яра
Мэр Львова Андрей Садовый в рекрутинговом центре "Холодного Яра". Фото: Андрей Садовый
рекрутинг во Львове
Помещение рекрутингового центра "Холодного Яра". Фото: Андрей Садовый

Ранее мы сообщали, что в рекрутинговых центрах не дают повестки. Человеку не нужно бояться, что он придется поинтересоваться о вакансии и его куда-то заберут.

Напомним, в Вооруженных силах Украины в очередной раз отметили необходимость полноценной замены мобилизации на рекрутинг.

ВСУ
Львов
Андрей Садовый
военнообязанные
штурмовая бригада
Рекрутинг

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