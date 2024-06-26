Во Львове открылся рекрутинговый центр ВСУ

Прием новобранца в рекрутинговом центре "Холодного Яра". Фото: Андрей Садовый

Во Львове стало на один рекрутинговый центр Вооруженных сил Украины больше. Жителей города в свои ряды зовет легендарная 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр".

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в среду, 25 июня.

Читайте также:

"Холодный Яр" прибыл во Львов

"Холодный Яр теперь официально во Львове. Первый в Украине рекрутинговый центр бригады Холодный Яр открыли на улице Генерала Чупринки, 38", — написал городской голова.

Садовый напомнил, что "холоднояровцы" всегда держали врага в страхе и искусными действиями уничтожали врага на украинской земле, как уже было раньше.

"Каждый может стать частью этой живой легенды в составе 93-й отдельной механизированной бригады. Присоединяйтесь!", — призвал мэр.

Он также поблагодарил украинских воинов за защиту.

Государственный флаг и знамя "Холодного Яра". Фото: Андрей Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый в рекрутинговом центре "Холодного Яра". Фото: Андрей Садовый

Помещение рекрутингового центра "Холодного Яра". Фото: Андрей Садовый

Ранее мы сообщали, что в рекрутинговых центрах не дают повестки. Человеку не нужно бояться, что он придется поинтересоваться о вакансии и его куда-то заберут.

Напомним, в Вооруженных силах Украины в очередной раз отметили необходимость полноценной замены мобилизации на рекрутинг.