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У Львові з'явився рекрутинговий центр однієї з найвідоміших бригад ЗСУ

26 червня 2024 17:44
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
У Львові відкрився рекрутинговий центр ЗСУ
Прийом новобранця у рекрутинговому центрі "Холодного Яру". Фото: Андрій Садовий
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Львові стало на один рекрутинговий центр Збройних сил України більше. Мешканців міста до своїх лав кличе легендарна 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр".

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у середу, 25 червня.

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"Холодний Яр тепер офіційно у Львові. Перший в Україні рекрутинговий центр бригади Холодний Яр відкрили на вулиці Генерала Чупринки, 38", — написав міський голова.

Садовий нагадав, що "холодноярівці" завжди тримали ворога в страху і вправними діями знищували ворога на українській землі, як вже було колись.

"Кожен може стати частиною цієї живої легенди у складі 93-ї окремої механізованої бригади. Приєднуйтесь!" — закликав мер.

Він також подякував українським воїнам за захист. 

рекрутинг
Державний прапор і стяг "Холодного Яру". Фото: Андрій Садовий
рекрутинговий центр Холодного Яру
Мер Львова Андрій Садовий у рекрутинговому центрі "Холодного Яру". Фото: Андрій Садовий
рекрутинг у Львові
Приміщення рекрутингового центру "Холодного Яру". Фото: Андрій Садовий

Раніше ми повідомляли, що в рекрутингових центрах не дають повістки. Людині не треба боятися, що вона прийде поцікавитися про вакансію і її кудись заберуть.

Нагадаємо, у Збройних силах України вчергове наголосили на необхідності повноцінної заміни мобілізації на рекрутинг.

ЗСУ
Львів
Андрій Садовий
військовозобов'язані
штурмова бригада
Рекрутинг

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