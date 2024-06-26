У Львові відкрився рекрутинговий центр ЗСУ

Прийом новобранця у рекрутинговому центрі "Холодного Яру". Фото: Андрій Садовий

У Львові стало на один рекрутинговий центр Збройних сил України більше. Мешканців міста до своїх лав кличе легендарна 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр".

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у середу, 25 червня.

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"Холодний Яр тепер офіційно у Львові. Перший в Україні рекрутинговий центр бригади Холодний Яр відкрили на вулиці Генерала Чупринки, 38", — написав міський голова.

Садовий нагадав, що "холодноярівці" завжди тримали ворога в страху і вправними діями знищували ворога на українській землі, як вже було колись.

"Кожен може стати частиною цієї живої легенди у складі 93-ї окремої механізованої бригади. Приєднуйтесь!" — закликав мер.

Він також подякував українським воїнам за захист.

Державний прапор і стяг "Холодного Яру". Фото: Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий у рекрутинговому центрі "Холодного Яру". Фото: Андрій Садовий

Приміщення рекрутингового центру "Холодного Яру". Фото: Андрій Садовий

Раніше ми повідомляли, що в рекрутингових центрах не дають повістки. Людині не треба боятися, що вона прийде поцікавитися про вакансію і її кудись заберуть.

Нагадаємо, у Збройних силах України вчергове наголосили на необхідності повноцінної заміни мобілізації на рекрутинг.