У Львові відкрився рекрутинговий центр ЗСУ

У Львові з'явився рекрутинговий центр однієї з найвідоміших бригад ЗСУ
У Львові стало на один рекрутинговий центр Збройних сил України більше. Мешканців міста до своїх лав кличе легендарна 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр".
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у середу, 25 червня.
"Холодний Яр" прибув до Львова
"Холодний Яр тепер офіційно у Львові. Перший в Україні рекрутинговий центр бригади Холодний Яр відкрили на вулиці Генерала Чупринки, 38", — написав міський голова.
Садовий нагадав, що "холодноярівці" завжди тримали ворога в страху і вправними діями знищували ворога на українській землі, як вже було колись.
"Кожен може стати частиною цієї живої легенди у складі 93-ї окремої механізованої бригади. Приєднуйтесь!" — закликав мер.
Він також подякував українським воїнам за захист.
Раніше ми повідомляли, що в рекрутингових центрах не дають повістки. Людині не треба боятися, що вона прийде поцікавитися про вакансію і її кудись заберуть.
Нагадаємо, у Збройних силах України вчергове наголосили на необхідності повноцінної заміни мобілізації на рекрутинг.
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