Как трудоустраивают ветеранов после возвращения с фронта

Трудоустройство ветеранов. Иллюстративное фото: Львовский горсовет

Военнослужащим, вернувшимся с фронта, помогают снова интегрироваться в гражданскую жизнь. Однако не все ветераны готовы к этому.

Об этом рассказал руководитель Центра помощи ветеранам во Львове Андрей Жолоб в комментарии Новини.LIVE.

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Возвращение военных к гражданской жизни

Он рассказал, что через его знакомых в разных сферах около восьми ветеранов нашли работу. А один даже стал массажистом — владелица салона очень хорошо о нем отозвалась.

По словам Жолоба, процесс медленный и он понимает, что в большинстве случаев ветераны не готовы работать.

"Потому что и у меня такое было восприятие. Когда я вернулся с войны, то смотрел на гражданских людей и вообще не понимал, почему я здесь нахожусь. Но потом ты начинаешь понимать, что у тебя есть еще и ответственность за свою семью", — сказал он.

Напомним, сейчас в Украине количество ветеранов превышает один миллион человек. После окончания войны большинство украинцев столкнется с реальностью ветеранской жизни или жизни рядом с ветеранами.

А Министерство ветеранов Украины запускает новый проект для поддержки военных. Ветераны смогут периодически получать деньги на занятия в спортзалах и бассейнах.