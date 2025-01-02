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У Львові зіткнулися з проблемами працевлаштування ветеранів

2 січня 2025 20:42
Євгенія Брюховецька - редактор
Як працевлаштовують ветеранів після повернення з фронту
Працевлаштування ветеранів. Ілюстративне фото: Львівська міськрада
Євгенія Брюховецька - редактор

Військовослужбовцям, які повернулися з фронту, допомагають знову інтегруватися в цивільне життя. Однак не всі ветерани готові до цього.

Про це розповів керівник Центру допомоги ветеранам у Львові Андрій Жолоб в коментарі Новини.LIVE.

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Він розповів, що через його знайомих в різних сферах близько восьми ветеранів знайшли роботу. А один навіть став масажистом  — власниця салону дуже добре про нього відгукнулася.

За словами Жолоба, процес повільний і він розуміє, що в більшості випадків ветерани не готові працювати.

"Тому що і в мене таке було сприйняття. Коли я повернувся з війни, то дивився на цивільних людей і взагалі не розумів, чому я тут знаходжуся. Але потім ти починаєш розуміти, що в тебе є ще й відповідальність за свою сім'ю", — сказав він.

Нагадаємо, наразі в Україні кількість ветеранів перевищує один мільйон осіб. Після закінчення війни більшість українців зіткнеться з реальністю ветеранського життя або життя поруч із ветеранами.

А Міністерство ветеранів України запускає новий проєкт для підтримки військових. Ветерани зможуть періодично отримувати гроші на заняття в спортзалах та басейнах.

ЗСУ ветерани військові фронт цивільні

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