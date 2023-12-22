Во Львове изменили правила продажи алкоголя

Алкоголь в магазине. Фото: из открытых источников

Во Львове разрешили продавать алкоголь любой крепости с 12:00 до 22:00, то есть на час дольше. Ранее запрет действовал с 12:00 до 21:00.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении городского головы Львова Андрея Садового.

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Таким образом, распоряжение вступило в силу с 22 декабря 2023 года и будет действовать до завершения военного положения на территории Львовской ОТГ.

"Запретить с 22 декабря 2023 года и до истечения срока продаж пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков заведениям торговли и общественного питания всех форм собственности на территории Львовской городской территориальной общины с 22.00 до 12.00", — говорится в распоряжении.

Накануне, как известно, во Львовский горсовет обратились Европейская Бизнес Ассоциация, а также некоторые другие предприятия, в частности ЧП "Сеть-Сервис Львов", ООО "Ашан" и ООО "Метро Кэш энд Кери Украина". Они попросили создать условия для того, чтобы избежать правонарушений во время военного положения и обеспечить стабильное введение бизнеса.

Напомним, украинцы приближаются к Новому году. Вместе с этим дорожают и цены на продукты. Новогоднее меню в этот раз будет на 8,4% дороже, чем годом ранее.