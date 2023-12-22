У Львові змінили правила продажу алкоголю

Алкоголь у магазині. Фото: з відкритих джерел

У Львові дозволи продавати алкоголь будь-якої міцності з 12:00 до 22:00, тобто на годину довше. Раніше заборона діяла з 12:00 до 21:00.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Львова Андрія Садового.

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Таким чином, розпорядження набуло чинності з 22 грудня 2023 року і діятиме до завершення воєнного стану на території Львівської ОТГ.

"Заборонити з 22 грудня 2023 року і до закінчення терміну продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв закладам торгівлі та громадського харчування усіх форм власності на території Львівської міської територіальної громади з 22.00 год. до 12.00 год", — йдеться у розпорядженні.

Напередодні, як відомо, до Львівської міськради звернулись Європейська Бізнес Асоціація, а також деякі інші підприємства, зокрема ПП "Мережа-Сервіс Львів", ТзОВ "Ашан" та ТзОВ "Метро Кеш енд Кері Україна". Вони попросили створити умови для того, щоб уникнути правопорушень під час воєнного стану та забезпечити стабільне введення бізнесу.

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