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У Львові змінили правила продажу алкоголю

22 грудня 2023 17:09
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Козюк Тетяна
редактор
У Львові змінили правила продажу алкоголю
Алкоголь у магазині. Фото: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Львові дозволи продавати алкоголь будь-якої міцності з 12:00 до 22:00, тобто на годину довше. Раніше заборона діяла з 12:00 до 21:00.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Львова Андрія Садового.

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Таким чином, розпорядження набуло чинності з 22 грудня 2023 року і діятиме до завершення воєнного стану на території Львівської ОТГ. 

"Заборонити з 22 грудня 2023 року і до закінчення терміну продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв закладам торгівлі та громадського харчування усіх форм власності на території Львівської міської територіальної громади з 22.00 год. до 12.00 год", — йдеться у розпорядженні. 

Напередодні, як відомо, до Львівської міськради звернулись Європейська Бізнес Асоціація, а також деякі інші підприємства, зокрема ПП "Мережа-Сервіс Львів", ТзОВ "Ашан" та ТзОВ "Метро Кеш енд Кері Україна". Вони попросили створити умови для того, щоб уникнути правопорушень під час воєнного стану та забезпечити стабільне введення бізнесу. 

Нагадаємо, українці наближаються до Нового року. Разом із цим дорожчають і ціни на продукти. Новорічне меню цього разу буде на 8,4% дорожче, ніж рік тому.

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