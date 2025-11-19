Изменения движения транспорта во Львове во время воздушной тревоги 19 ноября

Утренний Львов. Фото: Новини.LIVE

Во Львове во время воздушной тревоги ввели временные изменения в движении общественного транспорта. Городские власти сообщают о нескольких перекрытиях и объездах.

Об этом в среду, 19 ноября, сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

В частности, закрыто движение транспорта на перекрестке улиц Зеленая — Сиховская. Из-за этого троллейбусы №31 в направлении Сихова курсируют по схеме маршрута №24.

Также временно перекрыт мост на улице Городоцкой. Автобусные маршруты №84, 52, 14 и 92 меняют трассу движения и направляются в объезд через улицу Конюшинную.

В городе продолжается воздушная тревога. Власти призывают львовян и гостей города оставаться в укрытиях или безопасных местах и следить за официальными сообщениями.

Скриншот сообщения. Фото: Андрей Садовый/Telegram

Напомним, 19 ноября Украина была под массированной атакой со стороны российской армии. Громкие взрывы уже прозвучали в Днепре, Тернополе и Львовской области.

Также взрывы прогремели в Бурштыне Ивано-Франковской области.