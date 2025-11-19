Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове изменили движение транспорта из-за воздушной тревоги

Во Львове изменили движение транспорта из-за воздушной тревоги

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 07:41
обновлено: 08:25
Изменения движения транспорта во Львове во время воздушной тревоги 19 ноября
Утренний Львов. Фото: Новини.LIVE

Во Львове во время воздушной тревоги ввели временные изменения в движении общественного транспорта. Городские власти сообщают о нескольких перекрытиях и объездах.

Об этом в среду, 19 ноября, сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака на Львов 19 ноября

В частности, закрыто движение транспорта на перекрестке улиц Зеленая — Сиховская. Из-за этого троллейбусы №31 в направлении Сихова курсируют по схеме маршрута №24.

Также временно перекрыт мост на улице Городоцкой. Автобусные маршруты №84, 52, 14 и 92 меняют трассу движения и направляются в объезд через улицу Конюшинную.

В городе продолжается воздушная тревога. Власти призывают львовян и гостей города оставаться в укрытиях или безопасных местах и следить за официальными сообщениями.

У Львові змінили рух транспорту через повітряну тривогу - фото 1
Скриншот сообщения. Фото: Андрей Садовый/Telegram

Напомним, 19 ноября Украина была под массированной атакой со стороны российской армии. Громкие взрывы уже прозвучали в Днепре, Тернополе и Львовской области.

Также взрывы прогремели в Бурштыне Ивано-Франковской области.

Львов Андрей Садовый воздушная тревога атака общественный транспорт
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации