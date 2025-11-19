Изменения движения транспорта во Львове во время воздушной тревоги 19 ноября

Во Львове изменили движение транспорта из-за воздушной тревоги
Во Львове во время воздушной тревоги ввели временные изменения в движении общественного транспорта. Городские власти сообщают о нескольких перекрытиях и объездах.
Об этом в среду, 19 ноября, сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.
Атака на Львов 19 ноября
В частности, закрыто движение транспорта на перекрестке улиц Зеленая — Сиховская. Из-за этого троллейбусы №31 в направлении Сихова курсируют по схеме маршрута №24.
Также временно перекрыт мост на улице Городоцкой. Автобусные маршруты №84, 52, 14 и 92 меняют трассу движения и направляются в объезд через улицу Конюшинную.
В городе продолжается воздушная тревога. Власти призывают львовян и гостей города оставаться в укрытиях или безопасных местах и следить за официальными сообщениями.
Напомним, 19 ноября Украина была под массированной атакой со стороны российской армии. Громкие взрывы уже прозвучали в Днепре, Тернополе и Львовской области.
Также взрывы прогремели в Бурштыне Ивано-Франковской области.
