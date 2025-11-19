Зміни руху транспорту у Львові під час повітряної тривоги 19 листопада

У Львові змінили рух транспорту через повітряну тривогу
У Львові під час повітряної тривоги запровадили тимчасові зміни в русі громадського транспорту. Міська влада повідомляє про кілька перекриттів та об’їздів.
Про це у середу, 19 листопада, повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.
Атака на Львів 19 листопада
Зокрема, закрито рух транспорту на перехресті вулиць Зелена — Сихівська. Через це тролейбуси №31 у напрямку Сихова курсують за схемою маршруту №24.
Також тимчасово перекрито міст на вулиці Городоцькій. Автобусні маршрути №84, 52, 14 та 92 змінюють трасу руху та прямують в об’їзд через вулицю Конюшинну.
У місті триває повітряна тривога. Влада закликає львів’ян та гостей міста залишатися в укриттях або безпечних місцях та слідкувати за офіційними повідомленнями.
Нагадаємо, 19 листопада Україна була під масованою атакою з боку російської армії. Гучні вибухи вже пролунали у Дніпрі, Тернополі та Львівщині.
Також вибухи пролунали в Бурштині Івано-Франківської області.
