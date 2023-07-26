Во Львове исчезла гуманитарная помощь из США на 34 млн гривен, — СМИ

Гуманитарная помощь. Фото: bf.diia.gov.ua

Во Львове произошла потеря около 10 тыс. специализированных медицинских комплектов IFAK, стоимостью в 33,6 млн гривен. Они были приобретены и отправлены группой американских помощников для украинских военных.

Об этом сообщает NGL.media

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Согласно исследованию NGL.media, следы ведут к Львовской военной структуре и определенным благотворительным организациям, которые взаимодействуют с ней.

С начала войны, украинцы из диаспоры в США стали активнее оказывать помощь своей родине. Главной структурой в этом процессе стал Объединенный Украинско-Американский Комитет (ЗУАДК).

Как утверждает руководитель ЗУАДК Нестор Заречный, за время конфликта они организовали отправку более 30 контейнеров с гуманитарными ресурсами. Механизм помощи заключался в следующем: ЗУАДК занимался покупкой, упаковкой и отправкой груза из США, после чего на месте в Львове партнеры забирали и распределяли ресурсы.

Заречный отмечает, что стоимость отправки одного контейнера составляет примерно 8-10 тыс. долларов. Хоть и высокие расходы на логистику, другого выбора не было.

В октябре 2022 года к ЗУАДК обратилась Лилия Тащук, американка с украинскими корнями, представляя львовский благотворительный фонд "Интеллигентная организация". Она сообщила, что имеет партнерские отношения с Львовской ОВА и предложила, что ОВА может покрыть расходы на доставку помощи до Львова.

В результате, ЗУАДК согласовал с Тащук отправку гуманитарного контейнера в октябре. Было условие, что все ресурсы должны пойти к постоянному партнеру - фонду "Центр волонтерства и защиты".

В этом контейнере, отправленном 14 октября, были различные предметы, включая 9700 аптечек IFAK на сумму 1,1 млн долларов.

В ожидании данных о доставке от американских добровольцев, 8 ноября они обнаружили сообщение от ЛОВА, согласно которому военная администрация распределяла отправленную ими помощь среди военных.

Что говорят в администрации Львова

Когда стало известно, что поставка напрямую попала к ЛОВА, а не к их партнерам из "Центра волонтерства и защиты", американцы стали разбираться в деталях.

Администрация Львова подтвердила прием только части отправленных ресурсов, при этом утверждая, что в этом грузе не было ценных аптечек IFAK. Они также заявили, что предоставят документацию о полученной помощи, однако этого не сделали.

Очередным шагом для американских благотворителей стало обращение к таможне, чтобы выяснить, когда их отправка пересекла украинскую границу. Оказалось, что груз достиг польско-украинского пограничного контроля и был зарегистрирован польскими службами. Однако украинская таможня заявляет, что они такой груз не принимали. Тем не менее часть отправленных товаров была найдена на складе ЛОВА в Львове, в то время как оставшиеся исчезли.

Напомним, что недавно появилась информация о том, что в Татарстане организовали масштабное изготовление "шахедов". Собирают их также и студенты колледжа "Алабуга Политех". Однако это не единственные случаи того, как детей приобщают к военной помощи для российской армии.