У Львові зникла гуманітарна допомога із США на 34 млн гривень, — ЗМІ

Гуманітарна допомога. Фото: bf.diia.gov.ua

У Львові сталася втрата близько 10 тис. спеціалізованих медичних комплектів IFAK, вартістю 33,6 млн гривень. Вони були придбані та відправлені групою американських помічників для українських військових.

Про це повідомляє NGL.media

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Згідно з дослідженням NGL.media, сліди ведуть до Львівської військової структури та певних благодійних організацій, які взаємодіють із нею.

З початку війни українці з діаспори в США почали активніше надавати допомогу своїй батьківщині. Головною структурою цього процесу став Об'єднаний Українсько-Американський Комітет (ЗУАДК).

Як стверджує керівник ЗУАДК Нестор Зарічний, за час конфлікту вони організували відправку понад 30 контейнерів із гуманітарними ресурсами. Механізм допомоги полягав у наступному: ЗУАДК займався купівлею, упаковкою та відправкою вантажу зі США, після чого на місці у Львові партнери забирали та розподіляли ресурси.

Зарічний зазначає, що вартість відправки одного контейнера становить приблизно 8-10 тис. доларів. Хоч і високі витрати на логістику іншого вибору не було.

У жовтні 2022 року до ЗУАДК звернулася Лілія Тащук, американка з українським корінням, представляючи львівський благодійний фонд "Інтелігентна організація". Вона повідомила, що має партнерські відносини із Львівською ОВА та запропонувала, що ОВА може покрити витрати на доставку допомоги до Львова.

В результаті ЗУАДК погодив з Тащуком відправлення гуманітарного контейнера в жовтні. Була умова, що всі ресурси мають піти до постійного партнера — фонду "Центр волонтерства та захисту".

У цьому контейнері, відправленому 14 жовтня, були різні предмети, включаючи 9700 аптечок IFAK на суму 1,1 млн доларів.

В очікуванні даних про доставку від американських добровольців, 8 листопада вони виявили повідомлення від ЛОВА, згідно з яким військова адміністрація розподіляла відправлену ними допомогу серед військових.

Що кажуть в адміністрації Львова

Коли стало відомо, що постачання безпосередньо потрапило до ЛОВА, а не до їхніх партнерів із "Центру волонтерства та захисту", американці почали розбиратися в деталях.

Адміністрація Львова підтвердила прийом лише частини відправлених ресурсів, стверджуючи, що в цьому вантажі не було цінних аптечок IFAK. Вони також заявили, що нададуть документацію про одержану допомогу, проте цього не зробили.

Черговим кроком для американських благодійників стало звернення до митниці, щоб з'ясувати, коли їхнє відправлення перетнуло український кордон. Виявилося, що вантаж досяг польсько-українського прикордонного контролю та був зареєстрований польськими службами. Проте українська митниця заявляє, що вони такого вантажу не приймали. Проте частина відправлених товарів була знайдена на складі ЛОВА у Львові, тоді як ті, що залишилися, зникли.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилася інформація про те, що у Татарстані організували масштабне виготовлення "шахедів". Збирають їх також і студенти коледжу "Алабуга Політех". Однак це не єдині випадки, як дітей долучають до військової допомоги для російської армії.