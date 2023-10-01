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Во Львове уничтожили уникальную мозаику

1 октября 2023 17:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Во Львове уничтожили уникальную мозаику
Мозаика "Информационное пространство". Фото: zaxid.net
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В помещении бывшего торгового пункта "Союзпечать", который располагался в издательском доме "Свободная Украина" во Львове, уничтожили мозаику, созданную Богданом Сойко. Территория находится в частной собственности, однако местная муниципальная дума пообещала найти и наказать виноватых, поскольку указанная мозаика была занесена в список памятных объектов.

Об этом сообщает zaxid.net.

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Богдан Сойко воплотил мозаику под названием "Информационное пространство" в 1984 году, специально для холла "Союзпечати". Работа была исполнена из смальты и занимала большую часть стенового пространства. В этом художественном произведении представлен пейзаж с фигурами пятерых дам, каждая из которых символизировала один из пяти материков, подчеркивая обмен информацией на глобальном уровне. 

Мозаика “Информационное пространство”

Мозаика “Информационное пространство”. Фото: zaxid.net

Женщина с белоснежной кожей представляла Евразию и делилась книгами. Творческая композиция отличалась высоким уровнем художественного и технического мастерства, детализацией и аккуратностью в исполнении, что выделяло ее среди мозаичных работ того времени.

Мозаика “Информационное пространство”.

Мозаика “Информационное пространство”. Фото: zaxid.net

Вслед за инцидентом с разрушением мозаики Владимира Патыка "Море и рыбы" в бывшем рыбном магазине "Океан", вместе с другими советскими мозаичными творениями, в 2019 году мозаика Сойко была включена в реестр памятников Львовским городским советом.

Мозаика “Информационное пространство”

Мозаика “Информационное пространство”. Фото: zaxid.net
Мозаика “Информационное пространство”
Мозаика до и после разрушения. Фото: twitter.com

Реакция мерии

По словам первого заместителя городского головы Андрей Москаленко уничтожили самую красивую, самую совершенную львовскую мозаику во Львове работы Богдана Сойки в бывшей "Филателии" в вестибюле "Союзпечати" в здании издательства "Свободная Украина" на Стрыйской.

Также Москаленко сказал, что мозаика была включена в перечень мозаичных работ, которые подлежат охране и получила статус охраняемого объекта. Эта мозаика расположена внутри здания, принадлежащего частной собственности. 

"Все подробности — кто и каким образом ее уничтожил, и самое важное – как будет проходить ее реставрация — мы опубликуем завтра. Как только станут известны все нюансы", — сказал он и уточнил, что мозаика будет восстановлена.

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Сообщение Андрея Москаленко. Фото: скриншот

Напомним, что в Киеве поднялся целый скандал из-за обустройства нового мурала по улице Липковского, 8. Инициаторы мурала говорят, что хотели создать новую патриотическую картинку, отражающую штурмовую бригаду и бригаду управления дронами.

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