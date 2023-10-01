У Львові знищили унікальну мозаїку
У приміщенні колишнього торговельного пункту "Союздрук", який розташовувався у видавничому домі "Вільна Україна" у Львові, знищили мозаїку, створену Богданом Сойком. Територія знаходиться у приватній власності, проте місцева муніципальна дума пообіцяла знайти та покарати винних, оскільки вказана мозаїка була занесена до списку пам'ятних об'єктів.
Про це повідомляє zaxid.net.
Знищення унікальної мозаїки
Богдан Сойко втілив мозаїку під назвою "Інформаційний простір" у 1984 році, спеціально для холу "Союздруку". Робота була виконана зі смальти та займала більшу частину стінового простору. У цьому художньому творі представлений пейзаж із фігурами п'ятьох дам, кожна з яких символізувала одне із п'яти материків, підкреслюючи обмін на глобальному рівні.
Жінка з білою шкірою представляла Євразію і ділилася книгами. Творча композиція відрізнялася високим рівнем мистецької та технічної майстерності, деталізацією та акуратністю у виконанні, що виділяло її серед мозаїчних робіт того часу.
Слідом за інцидентом із руйнуванням мозаїки Володимира Патика "Море та риби" у колишньому рибному магазині "Океан", разом з іншими радянськими мозаїчними творами, у 2019 році мозаїка Сойко була включена до реєстру пам'ятників Львівською міською радою.
Реакція мерії
За словами першого заступника міського голови Андрій Москаленко знищили найкрасивішу, найдосконалішу львівську мозаїку у Львові роботи Богдана Сойки у колишній "Філателії" у вестибюлі "Союздруку" у будівлі видавництва "Вільна Україна" на Стрийській.
Також Москаленко сказав, що мозаїку було включено до переліку мозаїчних робіт, які підлягають охороні і отримала статус об'єкта, що охороняється. Ця мозаїка розташована всередині будівлі, що належить до приватної власності.
"Усі подробиці — хто і яким чином її знищив, і найважливіше — як проходитиме її реставрація — ми опублікуємо завтра. Як тільки стануть відомі всі нюанси", — сказав він і уточнив, що мозаїка буде відновлена.
Нагадаємо, що в Києві зчинився цілий скандал через облаштування нового муралу по вулиці Липковського, 8. Ініціатори мурала кажуть, що хотіли створити нову патріотичну картинку, яка відображатиме штурмову бригаду та бригаду управління дронами.