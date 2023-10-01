У Львові знищили унікальну мозаїку

Мозаїка "Інформаційний простір". Фото: zaxid.net

У приміщенні колишнього торговельного пункту "Союздрук", який розташовувався у видавничому домі "Вільна Україна" у Львові, знищили мозаїку, створену Богданом Сойком. Територія знаходиться у приватній власності, проте місцева муніципальна дума пообіцяла знайти та покарати винних, оскільки вказана мозаїка була занесена до списку пам'ятних об'єктів.

Про це повідомляє zaxid.net.

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Знищення унікальної мозаїки

Богдан Сойко втілив мозаїку під назвою "Інформаційний простір" у 1984 році, спеціально для холу "Союздруку". Робота була виконана зі смальти та займала більшу частину стінового простору. У цьому художньому творі представлений пейзаж із фігурами п'ятьох дам, кожна з яких символізувала одне із п'яти материків, підкреслюючи обмін на глобальному рівні.



Мозаїка "Інформаційний простір". Фото: zaxid.net

Жінка з білою шкірою представляла Євразію і ділилася книгами. Творча композиція відрізнялася високим рівнем мистецької та технічної майстерності, деталізацією та акуратністю у виконанні, що виділяло її серед мозаїчних робіт того часу.



Мозаїка "Інформаційний простір". Фото: zaxid.net

Слідом за інцидентом із руйнуванням мозаїки Володимира Патика "Море та риби" у колишньому рибному магазині "Океан", разом з іншими радянськими мозаїчними творами, у 2019 році мозаїка Сойко була включена до реєстру пам'ятників Львівською міською радою.



Мозаїка "Інформаційний простір". Фото: zaxid.net

Мозаїка до та після руйнування. Фото: twitter.com

Реакція мерії

За словами першого заступника міського голови Андрій Москаленко знищили найкрасивішу, найдосконалішу львівську мозаїку у Львові роботи Богдана Сойки у колишній "Філателії" у вестибюлі "Союздруку" у будівлі видавництва "Вільна Україна" на Стрийській.

Також Москаленко сказав, що мозаїку було включено до переліку мозаїчних робіт, які підлягають охороні і отримала статус об'єкта, що охороняється. Ця мозаїка розташована всередині будівлі, що належить до приватної власності.

"Усі подробиці — хто і яким чином її знищив, і найважливіше — як проходитиме її реставрація — ми опублікуємо завтра. Як тільки стануть відомі всі нюанси", — сказав він і уточнив, що мозаїка буде відновлена.

Повідомлення Андрія Москаленка. Фото: скриншот

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