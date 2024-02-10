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В сети показали ужасные условия во Львовской больнице, директором которой является депутат облсовета

10 февраля 2024 17:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети показали ужасные условия во Львовской больнице, директором которой является депутат облсовета
Львовская областная клиническая больница. Фото: ngl.media
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети показали ужасные условия в отоларингологическом отделении Львовской областной клинической больницы. Им руководит главный врач и депутат облсовета от партии "Европейская Солидарность".

Видео опубликовал Telegram-канал "Политический трэш" в субботу, 10 февраля.

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В соцсетях пишут, что такие условия не только в этом отделении, но и во всех остальных главной областной больнице Львовской области.

"Все делают вид, что не замечают этот трешняк. Никто даже не пытается сделать хоть какие-то шаги, чтобы уволить этого "менеджера" и привлечь его к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

Telegram-канал отмечает, что никто не планирует проводить прозрачный конкурс на руководителя этой больницы, хотя у Гички уже давно истек контракт.

К тому же депутаты на сессии отдали в подчинение депутата облсовета еще кожно-венерологический диспансер.

Напомним, в мире начали говорить о возможной новой пандемии, пока называя ее Болезнью Х. И хотя это может произойти через годы, больницы уже готовятся, чтобы оперативно реагировать. На это ежемесячно государство тратит более одного миллиона гривен.

Также мы писали, что в Киеве должностное лицо Института урологии им. академика О.Ф. Возианова требовал 6 000 долларов за проведение бесплатной операции. Его задержали во время получения средств, должностному лицу грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

больницы
Львов
Львовская область
местные депутаты
Европейская Солидарность

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