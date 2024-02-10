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У мережі показали жахливі умови у Львівській лікарні, керівником якої є депутат облради

10 лютого 2024 17:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі показали жахливі умови у Львівській лікарні, керівником якої є депутат облради
Львівська обласна клінічна лікарня. Фото: ngl.media
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі показали жахливі умови в отоларингологічному відділенні Львівської обласної клінічної лікарні. Ним керує головний лікар та депутат облради від партії "Європейська Солідарність".

Відео опублікував Telegram-канал "Політичний треш" у суботу, 10 лютого.

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Умови у Львівській обласній клінічній лікарні

У соцмережах пишуть, що такі умови не лише в цьому відділені, а й у всіх інших головної обласної лікарні Львівської області.

"Всі роблять вигляд, що не помічають цей трешняк. Ніхто навіть не намагається зробити хоч якісь кроки, щоб звільнити цього "менеджера" і притягнути його до кримінальної відповідальності", — йдеться у повідомленні.

Telegram-канал зазначає, що ніхто не планує проводити прозорий конкурс на керівника цієї лікарні, хоч в Гички вже давно закінчився контракт.

До того ж депутати на сесії віддали у підпорядкування депутата облради ще шкірно-венерологічний диспансер.

Нагадаємо, у світі почали говорити про можливу нову пандемію, поки називаючи її Хворобою Х. І хоча це може статися через роки, лікарні вже готуються, аби реагувати оперативно. На це щомісяця держава витрачає понад один мільйон гривень. 

Також ми писали, що у Києві посадовець Інституту урології ім. академіка О.Ф. Возіанова вимагав 6 000 доларів за проведення безоплатної операції. Його затримали під час отримання коштів, посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

лікарні
Львів
Львівська область
місцеві депутати
Європейська Солідарність

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