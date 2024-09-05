Видео попадания равет по Львову 4 сентября

В сети появилось жуткое видео попадания российских ракет по Львову
В сети появилось жуткое видео попадания российских ракет по гражданским объектам во Львове в ночь на 4 сентября. На видео можно увидеть три мощных взрыва, которые привели к жертвам и разрушениям.
Видео было распространено Telegram-каналом Типовой Львов в четверг, 5 сентября.
Российские попадания по Львову
В сети появилось видео российских обстрелов Львова в ночь на четверг, 4 сентября. На нем можно увидеть три мощных взрыва, которые происходят поочередно недалеко друг от друга.
Именно эти взрывы и повлекли за собой серьезные разрушения в городе и привели к появлению погибших и раненых среди мирного населения.
Кроме того, люди, которые в это время находились на вокзале, слышали мощные взрывы, из-за чего началась паника, поскольку никто не понимал, что происходит.
Прощание с погибшими
Тем временем во Львовском городском совете сообщили, что с погибшими в результате российского удара будут прощаться два дня — в пятницу, 6 сентября, и в субботу, 7 сентября.
В частности, 41-летнюю Евгению Базилевич и трех ее дочерей: 21-летнюю Ярину, 18-летнюю Дарью и 7-летнюю Эмилию похоронят завтра, 6 сентября, на Лычаковском кладбище.
Церемония прощания и молебен начнется в 14.00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове.
Кроме того, 6 сентября похоронят Ирину Демидову и Юрия Арабского. В свою очередь Александра Погорецкого похоронят 7 сентября.
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