Видео попадания равет по Львову 4 сентября

Взрывы во Львове. Фото: скриншот

В сети появилось жуткое видео попадания российских ракет по гражданским объектам во Львове в ночь на 4 сентября. На видео можно увидеть три мощных взрыва, которые привели к жертвам и разрушениям.

Видео было распространено Telegram-каналом Типовой Львов в четверг, 5 сентября.

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В сети появилось видео российских обстрелов Львова в ночь на четверг, 4 сентября. На нем можно увидеть три мощных взрыва, которые происходят поочередно недалеко друг от друга.

Именно эти взрывы и повлекли за собой серьезные разрушения в городе и привели к появлению погибших и раненых среди мирного населения.

Кроме того, люди, которые в это время находились на вокзале, слышали мощные взрывы, из-за чего началась паника, поскольку никто не понимал, что происходит.

Прощание с погибшими

Тем временем во Львовском городском совете сообщили, что с погибшими в результате российского удара будут прощаться два дня — в пятницу, 6 сентября, и в субботу, 7 сентября.

В частности, 41-летнюю Евгению Базилевич и трех ее дочерей: 21-летнюю Ярину, 18-летнюю Дарью и 7-летнюю Эмилию похоронят завтра, 6 сентября, на Лычаковском кладбище.

Церемония прощания и молебен начнется в 14.00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове.

Кроме того, 6 сентября похоронят Ирину Демидову и Юрия Арабского. В свою очередь Александра Погорецкого похоронят 7 сентября.