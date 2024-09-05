Відео влучання равет по Львову 4 вересня

Вибухи у Львові. Фото: скриншот

У мережі з'явилося моторошне відео влучання російських ракет по цивільних обʼєктах у Львові в ніч проти 4 вересня. На відео можна побачити три потужні вибухи, які призвели до жертв і руйнувань.

Відео було поширене Telegram-каналом Захід Головне у четвер, 5 вересня.

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В мережі з'явилося відео російського обстрілу Львова в ніч проти четверга, 4 вересня. На ньому можна побачити три потужні вибухи, які стаються по черзі недалеко один від одного.

Саме ці вибухи і спричинили серйозні руйнування в місті та призвели до появи загиблих і поранених серед мирного населення.

Окрім того, люди, які в цей час перебували на вокзалі, чули потужні вибухи, через що почалася паніка, оскільки ніхто не розумів, що відбувається.

Прощання із загиблими

Тим часом у Львівській міській раді повідомили, що із загиблими внаслідок російського удару прощатимуться два дні — у п'ятницю, 6 вересня, та у суботу, 7 вересня.

Зокрема 41-річну Євгенію Базилевич та трьох її доньок: 21-річну Ярину, 18-річну Дарину та 7-річну Емілію поховають завтра, 6 вересня, на Личаківському кладовищі.

Церемонія прощання та чин похорону розпочнеться о 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові.

Окрім того, 6 вересня поховають Ірину Демидову та Юрія Арабського. В свою чергу, Олександра Погорецького поховають 7 вересня.