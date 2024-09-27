Три формы отсрочки в Резерв+ планируют запустить уже в ноябре

В Минобороны анонсировали появление трех видов отсрочек в Резерв+
В Министерстве обороны Украины озвучили сроки запуска отсрочки в "Резерв+". В начале ноября в приложении планируется активировать сразу три формы отсрочек, чтобы освободить военнообязанных от посещений ТЦК и написания заявлений. В настоящее время в Минобороны работают над изменениями в нормативной базе.
Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на выступление заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко на технологической конференции IT Arena 2024 во Львове в пятницу, 27 сентября.
Отсрочка в "Резерв+"
"Для того чтобы сделать отсрочку, мы не только должны внести изменения в нормативную базу, а чтобы еще наши партнеры (владельцы реестров, с которых спрашивают данные) были технологически готовы к этому", — сообщила Черногоренко.
Например, если студент дневной формы обучения спрашивает об отсрочке, чтобы подтянуть необходимые данные, то делается запрос в реестр, которым занимается Министерство образования. Разрешение должно предоставить держатель реестра.
По словам Екатерины Черногоренко, в приложении "Резерв+" планируют запустить три формы отсрочки, а именно:
- для студентов на обучение,
- для людей с инвалидностью,
- для многодетных.
Напомним, в Украине законом предусмотрены категории военнообязанных лиц, имеющих право на освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации. Регулярно власти вносят изменения в мобилизационный процесс, обновляют основания для получения отсрочки. Следовательно, следует следить за последними нормативно-правовыми актами и правками.
Ранее Новини.LIVE писали, когда ТЦК и СП могут отказать военнообязанному в предоставлении отсрочки от мобилизации.
Читайте Новини.LIVE!