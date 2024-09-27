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В Минобороны анонсировали появление трех видов отсрочек в Резерв+

27 сентября 2024 14:47
Галина Шподарева - редактор
Три формы отсрочки в Резерв+ планируют запустить уже в ноябре
Екатерина Черногоренко на конференции IT Arena 2024 во Львове. Фото: Новини.LIVE
Галина Шподарева - редактор

В Министерстве обороны Украины озвучили сроки запуска отсрочки в "Резерв+". В начале ноября в приложении планируется активировать сразу три формы отсрочек, чтобы освободить военнообязанных от посещений ТЦК и написания заявлений. В настоящее время в Минобороны работают над изменениями в нормативной базе.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на выступление заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко на технологической конференции IT Arena 2024 во Львове в пятницу, 27 сентября.

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"Для того чтобы сделать отсрочку, мы не только должны внести изменения в нормативную базу, а чтобы еще наши партнеры (владельцы реестров, с которых спрашивают данные) были технологически готовы к этому", — сообщила Черногоренко.

Например, если студент дневной формы обучения спрашивает об отсрочке, чтобы подтянуть необходимые данные, то делается запрос в реестр, которым занимается Министерство образования. Разрешение должно предоставить держатель реестра.

По словам Екатерины Черногоренко, в приложении "Резерв+" планируют запустить три формы отсрочки, а именно:

  • для студентов на обучение,
  • для людей с инвалидностью,
  • для многодетных.

Напомним, в Украине законом предусмотрены категории военнообязанных лиц, имеющих право на освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации. Регулярно власти вносят изменения в мобилизационный процесс, обновляют основания для получения отсрочки. Следовательно, следует следить за последними нормативно-правовыми актами и правками.

Ранее Новини.LIVE писали, когда ТЦК и СП могут отказать военнообязанному в предоставлении отсрочки от мобилизации. 

война Минобороны Львов мобилизация отсрочка резерв

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