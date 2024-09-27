Три форми відстрочки в Резерв+ планують запустити вже в листопаді

Катерина Черногоренко на конференції IT Arena 2024 у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Міністерстві оборони України озвучили терміни запуску відстрочки в "Резерв+". На початку листопаду у застосунку планують активувати відразу три форми відстрочок, щоб звільнити військовозобов'язаних від відвідувань ТЦК та написання заяв. Зараз в Міноборони працюють над змінами в нормативній базі.

Про це повідомили Новини.LIVE із посиланням виступ заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко на технологічній конференції IT Arena 2024 у Львові у п'ятницю, 27 вересня.

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Відстрочка в Резерв+

"Для того, щоб зробити відстрочку, ми не тільки повинні внести зміни в нормативну базу, а щоб ще наші партнери (власники реєстрів, з яких запитуються дані) були технологічно готові до цього", — повідомила Черногоренко.

Наприклад, якщо студент денної форми навчання запитує про відстрочку, щоб підтягнути необхідні дані, то робиться запит до реєстру, яким опікується Міністерство освіти. Дозвіл має надати утримувач реєстру.

За словами Катерини Черногоренко, у застосунку "Резерв+" планують запустити три форми відстрочки, а саме:

для студентів на навчання,

для людей з інвалідністю,

для багатодітних.

Нагадаємо, в Україні законом передбачені категорії військовозобов'язаних осіб, які мають право на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації. Регулярно влада вносить зміни до мобілізаційного процесу, оновлює підстави для отримання відстрочки. Тож, варто стежити за останніми нормативно-правовими актами та правками.

Раніше Новини.LIVE писали, коли ТЦК та СП можуть відмовити військовозобов'язаному у наданні відстрочки від мобілізації.