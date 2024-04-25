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В одной из общин Львовщины закроют все детские сады

25 апреля 2024 10:51
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Бригадир София
редактор
В одной из общин Львовщины закроют все детские сады
Дети в детском саду. Фото: volynnews.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Червоноградской общине Львовщины в летний период работа детских садов будет временно приостановлена. Однако будут организованы очередные группы.

Об этом сообщила Червоноградская городская община в Facebook среду, 24 апреля.

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Прекращение работы детских садов

Приостановка работы дошкольных учреждений обусловлена плановыми отпусками воспитателей и запланированными ремонтами помещений. В то же время, для детей, родители которых не имеют возможности оставить их дома из-за работы, будут организованы очередные группы. Об этих мероприятиях рассказала специалист в сфере дошкольного образования Ирина Поручинская.

Напомним, Министерство образования Украины продлило учебный год в школах на один месяц. Летние каникулы начнутся с 29 июня.

Ранее мы писали, что в Украине до сентября 2024 планируют вернуть очное обучение в школах. Такое решение будет введено не для всех регионов, а только относительно безопасных.

образование
дети
Украина
Львовская область
детский садик
родители

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