В одной из общин Львовщины закроют все детские сады

Дети в детском саду. Фото: volynnews.com

В Червоноградской общине Львовщины в летний период работа детских садов будет временно приостановлена. Однако будут организованы очередные группы.

Об этом сообщила Червоноградская городская община в Facebook среду, 24 апреля.

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Прекращение работы детских садов

Приостановка работы дошкольных учреждений обусловлена плановыми отпусками воспитателей и запланированными ремонтами помещений. В то же время, для детей, родители которых не имеют возможности оставить их дома из-за работы, будут организованы очередные группы. Об этих мероприятиях рассказала специалист в сфере дошкольного образования Ирина Поручинская.

Напомним, Министерство образования Украины продлило учебный год в школах на один месяц. Летние каникулы начнутся с 29 июня.

Ранее мы писали, что в Украине до сентября 2024 планируют вернуть очное обучение в школах. Такое решение будет введено не для всех регионов, а только относительно безопасных.