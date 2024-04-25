У одній з громад Львівщини закриють усі дитячі садки

Діти у дитячому садочку. Фото: volynnews.com

У Червоноградській громаді Львівщини у літній період робота дитячих садочків буде тимчасово призупинена. Проте будуть організовані чергові групи.

Про це повідомила Червоноградська міська громада у Facebook середу, 24 квітня.

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Припинення роботи дитячих садків

Припинення роботи дошкільних закладів зумовлено плановими відпустками вихователів та запланованими ремонтами приміщень. Водночас для дітей, батьки яких не мають можливості залишити їх вдома через роботу, будуть організовані чергові групи. Про ці заходи розповіла фахівець у сфері дошкільної освіти Ірина Поручинська.

Нагадаємо, Міністерство освіти України подовжило навчальний рік у школах на один місяць. Літні канікули розпочнуться з 29 червня.

Раніше ми писали, що в Україні до вересня 2024 року планують повернути очне навчання у школах. Таке рішення буде запроваджено не для всіх регіонів, а лише відносно безпечних.