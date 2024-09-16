Охрана в поезде Львов-Моршин устроила драку — в Укрзализныце отреагировали

Проводница Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

В поезде Львов-Моршин подралась военизированная охрана. В Укрзализныце резко отреагировали на инцидент и заявили об увольнении.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в понедельник, 16 сентября.

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В сети опубликовали кадры, на которых видно избитых охранников. Известно, что они были в состоянии алкогольного опьянения. На фото видно, как один из мужчин лежит на полу купе, другой — на полке.

Представители военизированной охраны. Фото: t.me/varta1

Пассажир вызвал правоохранителей. Во время остановки в Стрые их сняли с поезда.

Представители военизированной охраны. Фото: t.me/varta1

Реакция Укрзализныци

В компании заявили, что работники филиала "Ведомственная военизированная охрана", которые допустили позорный инцидент в поезде №43/44 Черкассы — Ивано-Франковск, немедленно будут уволены.

"Сейчас Укрзализныця проводит служебное расследование этого инцидента, работники отправлены на освидетельствование. Укрзализныця просит прощения и подчеркивает, что такое поведение недопустимо для любого работника отрасли", — говорится в сообщении.

Там добавили, что все причастные будут привлечены к ответственности.