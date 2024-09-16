Охорона в поїзді Львів-Моршин влаштувала бійку — в Укрзалізниці відреагували

У поїзді Львів-Моршин побилася воєнізована охорона — в Укрзалізниці різко відреагували
У поїзді Львів-Моршин побилася воєнізована охорона. В Укрзалізниці різко відреагували на інцидент та заявили про звільнення.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у понеділок, 16 вересня.
Бійка воєнізованої охорони в поїзді
У мережі опублікували кадри, на яких видно побитих охоронців. Відомо, що вони були у стані алкогольного сп'яніння. На фото видно, як один із чоловіків лежить на підлозі купе, інший — на полиці.
Пасажир викликав правоохоронців. Під час зупинки в Стрию їх зняли з потяга.
Реакція Укрзалізниці
У компанії заявили, що працівників філії "Відомча воєнізована охорона", які допустили ганебний інцидент у поїзді №43/44 Черкаси — Івано-Франківськ, негайно буде звільнено.
"Наразі Укрзалізниця проводить службове розслідування цього інциденту, працівників відправлено на освідування. Укрзалізниця просить вибачення та наголошує, що така поведінка неприпустима для будь-якого працівника галузі", — йдеться у повідомленні.
Там додали, що всі причетні будуть притягнуті до відповідальності.
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