Охорона в поїзді Львів-Моршин влаштувала бійку — в Укрзалізниці відреагували

Провідниця Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

У поїзді Львів-Моршин побилася воєнізована охорона. В Укрзалізниці різко відреагували на інцидент та заявили про звільнення.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у понеділок, 16 вересня.

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Бійка воєнізованої охорони в поїзді

У мережі опублікували кадри, на яких видно побитих охоронців. Відомо, що вони були у стані алкогольного сп'яніння. На фото видно, як один із чоловіків лежить на підлозі купе, інший — на полиці.

Представники воєнізованої охорони. Фото: t.me/varta1

Пасажир викликав правоохоронців. Під час зупинки в Стрию їх зняли з потяга.

Представники воєнізованої охорони. Фото: t.me/varta1

Реакція Укрзалізниці

У компанії заявили, що працівників філії "Відомча воєнізована охорона", які допустили ганебний інцидент у поїзді №43/44 Черкаси — Івано-Франківськ, негайно буде звільнено.

"Наразі Укрзалізниця проводить службове розслідування цього інциденту, працівників відправлено на освідування. Укрзалізниця просить вибачення та наголошує, що така поведінка неприпустима для будь-якого працівника галузі", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що всі причетні будуть притягнуті до відповідальності.