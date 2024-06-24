Во Львове лицей №45 решил отремонтировать спортивную площадку за 9 миллионов - Prozorro

Спортивная площадка Львовского лицея №45 в 2020 году. Фото: скриншот

Львовский лицей №45 решил капитально отремонтировать спортивную площадку. Стоимость работ составляет миллионы гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе государственных закупок Prozorro.

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Какая стоимость ремонта спортивной площадки

Согласно данным на сайте госзакупок, стоимость ремонта составит 9,4 миллиона гривен.

"Капитальный ремонт и реставрация спортивной площадки в Лицее №45 Львовского городского совета по улице Научной 25, города Львовова. Ожидаемая стоимость 9,4 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

Тендер в системе Prozorro. Фото: скриншот

В тендере отмечено, что на спортивной площадке планируют заменить покрытие, отремонтировать трибуны, установить ограждение и уличную мебель. Также хотят обустроить дренажную систему, установить камеры видеонаблюдения и инвентарь для занятий спортом.

Работы должны закончить до конца 2024 года.

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