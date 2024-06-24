У Львові ліцей №45 вирішив відремонтувати спортивний майданчик за 9 мільйонів — Prozorro

Спортивний майданчик Львівського ліцею №45 у 2020 році. Фото: скриншот

Львівський ліцей №45 вирішив капітально відремонтувати спортивний майданчик. Вартість робіт становить мільйони гривень.

Про це свідчать дані у системі державних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Яка вартість ремонту спортивного майданчика

Згідно з даними на сайті держзакупівель, вартість ремонту становитиме 9,4 мільйона гривень.

"Капітальний ремонт і реставрація спортивного майданчика у Ліцеї №45 Львівської міської ради на вулиці Науковій, 25 міста Львова. Очікувана вартість 9,4 мільйона гривень", — йдеться у повідомленні.

Тендер у системі Prozorro. Фото: скриншот

У тендері зазначено, що на спортивному майданчику планують замінити покриття, відремонтувати трибуни, встановити огорожу та вуличні меблі. Також хочуть облаштувати дренажну систему, встановити камери відеоспостереження та інвентар для заняття спортом.

Роботи мають бути виконані до кінця 2024 року.

Раніше ми повідомляли, що комунальники Вишневого Київської області за 292 мільйони гривень замовили шкільні укриття з переплатою за будматеріали у півтора разу.

А управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило черговий тендер на проведення ремонтних робіт у будівлі закладу освіти. Згідно з інформацією, роботи планують зробити в школі №39, а їхня вартість оцінена у понад 100 мільйонів гривень.