Верховная Рада подняла зарплату своим помощникам - что об этом говорят во Львове

Площадь Рынок сегодня во Львове. Фото: Новини.LIVE

В Украине Верховная Рада приняла решение о повышении зарплат помощникам народных депутатов на 50%. За это проголосовали 264 народных депутата. До повышения помощники получали 88,4 тысячи гривен, а после — зарплата выросла до 132,6 тысячи гривен в месяц.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, оправданы ли действия Рады и куда лучше было бы направить эти деньги.

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Поднятие зарплаты помощникам депутатов

Большинство опрошенных категорически не согласны с такими действиями депутатов. Люди говорят, что депутаты в Украине и так хорошо зарабатывают, а эти деньги лучше направить на нужды армии или подняли бы пенсии пенсионерам.

"В настоящее время я негативно отношусь к такому. Не время себе зарплаты повышать. Нужно отвоевывать страну, и лучше эти деньги направить на нужды армии", — говорит собеседница.

"Негативно, у депутатов и так зарплаты не малы. Я, например, беженка из Херсонской области, у нас шестеро деток, все снимаем жилье — и у нас забрали выплаты для ВПЛ. И как теперь выживать?" — возмущается женщина.

"Отрицательно, конечно. У меня муж погиб на фронте, а они пусть все идут воевать. И эти деньги лучше на ВСУ отдать или пенсии людям поднять", — отмечает горожанка.

"Депутаты за себя думают, а за других — нет. Я тоже переселенка, и обо мне сейчас государство не заботится. Я иду волонтерить, чтобы получить помощь", — добавляет опрошенная женщина.

Кстати, в законопроекте указано, что повышение не повлияет на государственный бюджет Украины и финансирование Верховной Рады в 2024 году, средства предложено взять из сэкономленных расходов на оплату труда депутатов и их помощников.

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