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У Раді підняли зарплати помічникам депутатів — що про це думають у Львові

26 липня 2024 05:35
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Верховна Рада підняла зарплату своїм помічникам — що про це кажуть у Львові
Площа Ринок сьогодні у Львові. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

В Україні Верховна Рада ухвалила рішення щодо підвищення зарплат помічникам народних депутатів на 50%. За це проголосували 264 народних депутати. До підвищення помічники отримували 88,4 тисячі гривень, а після — зарплата зросла до 132,6 тисячі гривень на місяць.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, чи виправдані дії Ради та куди краще було б спрямувати ці гроші.

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Підняття зарплати помічникам депутатів 

Більшість опитаних категорично не погоджується з такими діями депутатів. Люди кажуть, що депутати в Україні й так добре заробляють, а ці гроші краще спрямувати на потреби армії чи підняти пенсії пенсіонерам. 

"В теперішній час я негативно ставлюсь до такого. Не на часі собі зарплати підвищувати. Потрібно відвойовувати країну, тож краще ці гроші спрямувати на армію", — каже співрозмовниця.

"Негативно, у депутатів і так зарплати не малі. Я, наприклад, біженка з Херсонської області, у нас шестеро діток, всі винаймаємо житло  і в нас забрали виплати для ВПО. І як тепер виживати?", — обурюється жінка.

"Негативно, звичайно. У мене чоловік загинув на фронті, а вони хай всі ідуть воювати. І ці гроші краще на ЗСУ віддати або пенсії людям підняти", — зазначає містянка.

"Депутати за себе думають, а за інших  ні. Я також переселенка, і за мене зараз держава не дбає. Я йду волонтерити, щоб отримати допомогу", — додає опитана жінка.

До слова, у законопроєкті вказано, що підвищення не вплине на державний бюджет України та фінансування Верховної Ради у 2024 році, кошти запропоновано взяти із зекономлених видатків на оплату праці депутатів та їхніх помічників.

Нагадаємо, ми раніше писали, коли в Україні зросте мінімальна та середня зарплата.

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