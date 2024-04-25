Мобилизация женщин: готовы ли во Львове идти на фронт — опрос

Площадь перед костёлом Ольги и Елизаветы во Львове сегодня, 25 апреля. Фото: Новини.LIVE

Новый закон о мобилизации, принятый Верховной Радой Украины 11 апреля, нормирует мобилизацию женщин во время военного положения и в мирное время. Принудительной мобилизации для женщин не будет, однако представительницам некоторых профессий следует встать на обязательный учет.

Новини.LIVE узнавали у женщин на улицах Львова, пошли бы они на фронт, в случае необходимости.

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Ответы девушек разделились, однако большинство опрошенных готовы встать на защиту Родины.

Добавим, на военном учете должны быть женщины, у которых есть фармацевтическая или медицинская специальность: врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет.

Напомним, мы ранее писали, при каких условиях многодетних родителей могут мобилизовать.

Также мы писали, какие изменения в мобилизации вступят в действие с 18 мая. Закон содержит ряд изменений как для военнослужащих, так и гражданских.