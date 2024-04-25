Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У разі потреби, чи готові у Львові жінки йти на фронт — опитування arrow

У разі потреби, чи готові у Львові жінки йти на фронт — опитування

25 квітня 2024 11:34
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Мобілізація жінок: чи готові у Львові жінки йти на фронт — опитування
Площа перед костелом Ольги та Єлизавети у Львові сьогодні, 25 квітня. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Новий закон про мобілізацію, який Верховна Рада України ухвалила 11 квітня, унормовує мобілізацію жінок під час воєнного стану та в мирний час. Примусової мобілізації для жінок не буде, однак представницям деяких професій треба встати на обов'язковий облік.

Новини.LIVE дізнавались у жінок на вулицях Львова, чи у разі потреби пішли б  вони на фронт.

Читайте також:

Відповіді дівчат розділилися, однак більшість опитаних готові стати на захист Батьківщини. 

Додамо, на військовому обліку мають бути жінки, в якхих є фармацевтична або медична спеціальність: лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти віком від 18 до 60 років.

Нагадаємо, ми раніше писали,за яких умов багатодітних батьків можуть мобілізувати.

Також, ми писали, які зміни в мобілізації вступлять в дію з 18 травня. Закон містить низку змін як для військовослужбовців, так і для цивільних.

війна
закон
українці
Львів
Україна
жінки
військовий облік
мобілізація
війна в Україні
військовий медик

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри