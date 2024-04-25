Мобілізація жінок: чи готові у Львові жінки йти на фронт — опитування

Площа перед костелом Ольги та Єлизавети у Львові сьогодні, 25 квітня. Фото: Новини.LIVE

Новий закон про мобілізацію, який Верховна Рада України ухвалила 11 квітня, унормовує мобілізацію жінок під час воєнного стану та в мирний час. Примусової мобілізації для жінок не буде, однак представницям деяких професій треба встати на обов'язковий облік.

Новини.LIVE дізнавались у жінок на вулицях Львова, чи у разі потреби пішли б вони на фронт.

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Відповіді дівчат розділилися, однак більшість опитаних готові стати на захист Батьківщини.

Додамо, на військовому обліку мають бути жінки, в якхих є фармацевтична або медична спеціальність: лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти віком від 18 до 60 років.

Нагадаємо, ми раніше писали,за яких умов багатодітних батьків можуть мобілізувати.

Також, ми писали, які зміни в мобілізації вступлять в дію з 18 травня. Закон містить низку змін як для військовослужбовців, так і для цивільних.