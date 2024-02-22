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В России заявили о хакерском взломе базы данных львовского ТЦК — что известно

22 февраля 2024 18:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В России заявили о хакерском взломе базы данных львовского ТЦК — что известно
Хакер перед компьютером. Иллюстративное фото: Mr.Robot
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В России заявили, что хакеры RaHDIt якобы сломали базу данных украинских территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Киберспециалисты опубликовали личные данные 2600 сотрудников военкоматов. Однако хакеры перепутали фото и вместо председателя Львовского ТЦК Артура Ниязова распространили фотографию главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

Об этом сообщили российские СМИ в четверг, 22 февраля.

Взлом украинской базы данных ТЦК хакерами РФ

Среди опубликованной информации хакерами есть данные о главе Львовского ТЦК Артуре Ниязове. Пропагандисты распространили звание, якобы адрес проживания, паспортные данные, номер телефона, электронный адрес военкома. Однако на фото, сопровождаемое текстом изображен отнюдь не Ниязов. Хакеры перепутали и разместили фото главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

Скриншот сообщения росСМИ
Скриншот поста росСМИ
Глава Львовского ТЦК и глава Львовской ОВА
Глава Львовского ТЦК Артур Ниязов и руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: ОВА

Фото, которое распространили росСМИ настоящее, его опубликовали ранее на сайте Львовской ОВА. Однако хакеры РФ перепутали военнослужащего с главой ОВА и изобразили рядом с данными о Ниязове Козицкого.

Напомним, российские хакеры совершили кибератаки на ряд украинских медиа. Преступники разместили на сайтах украинских изданий фейковую информацию.

Также мы писали о том, что ранее была зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Стало известно, что именно искали хакеры.

война
Львов
кибератака
хакеры
Украина
ТЦК и СП
Россия

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