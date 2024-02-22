У Росії заявили про хакерський злам базу даних львівського ТЦК — що відомо

Хакер перед комп'ютером. Ілюстративне фото: Mr.Robot

У Росії заявили, що хакери RaHDIt нібито зламали базу даних українських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Кіберспеціалісти опублікували особисті дані 2600 співробітників військкоматів. Однак, хакери переплутали фото та замість голови Львівського ТЦК Артура Ніязова поширили світлину очільника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

Про це повідомили російські ЗМІ у четвер, 22 лютого.

Злам української бази даних ТЦК хакерами РФ

Серед опублікованої інформації хакерами є дані про голову Львівського ТЦК Артура Ніязова. Пропагандисти поширили звання, нібито адресу проживання, паспортні дані, номер телефону, електронну адресу військкома. Проте на фото, яке супроводжується текстом зображений зовсім не Ніязов. Хакери переплутали та розмістили фото голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Скриншот повідомлення росЗМІ

Голова Львівського ТЦК Артур Ніязов та очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: ОВА

Фото, яке поширили росЗМІ є справжнім, його опублікували раніше на сайті Львівської ОВА. Проте хакери РФ переплутали військкома з очільником ОВА та зобразили поруч з даними про Ніязова Козицького.

Нагадаємо, російські хакери здійснили кібератаки на низку українських медіа. Злочинці розмістили на сайтах українських видань фейкову інформацію.

Також ми писали про те, що раніше було зафіксовано DDoS-атаку на інформаційні ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Стало відомо, що саме шукали хакери.