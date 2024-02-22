Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Росії заявили про хакерський злам базу даних львівського ТЦК — що відомо arrow

У Росії заявили про хакерський злам базу даних львівського ТЦК — що відомо

22 лютого 2024 18:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Росії заявили про хакерський злам базу даних львівського ТЦК — що відомо
Хакер перед комп'ютером. Ілюстративне фото: Mr.Robot
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Росії заявили, що хакери RaHDIt нібито зламали базу даних українських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Кіберспеціалісти опублікували особисті дані 2600 співробітників військкоматів. Однак, хакери переплутали фото та замість голови Львівського ТЦК Артура Ніязова поширили світлину очільника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

Про це повідомили російські ЗМІ у четвер, 22 лютого.

Злам української бази даних ТЦК хакерами РФ

Серед опублікованої інформації хакерами є дані про голову Львівського ТЦК Артура Ніязова. Пропагандисти поширили звання, нібито адресу проживання, паспортні дані, номер телефону, електронну адресу військкома. Проте на фото, яке супроводжується текстом зображений зовсім не Ніязов. Хакери переплутали та розмістили фото голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Скриншот повідомлення росЗМІ
Скриншот повідомлення росЗМІ
Голова Львівського ТЦК та очільник Львівської ОВА
Голова Львівського ТЦК Артур Ніязов та очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: ОВА

Фото, яке поширили росЗМІ є справжнім, його опублікували раніше на сайті Львівської ОВА. Проте хакери РФ переплутали військкома з очільником ОВА та зобразили поруч з даними про Ніязова Козицького.

Нагадаємо, російські хакери здійснили кібератаки на низку українських медіа. Злочинці розмістили на сайтах українських видань фейкову інформацію.

Також ми писали про те, що раніше було зафіксовано DDoS-атаку на інформаційні ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Стало відомо, що саме шукали хакери.

війна
Львів
кібератака
хакери
Україна
ТЦК та СП
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Актуальне по темі