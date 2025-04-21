Садовый напомнил, как действовать в случае обнаружения снаряда на улице

Снаряд на улице. Фото: Shutterstock

Недавно на улице Лукасевича в Шевченковском районе был найден устаревший артиллерийский снаряд калибра 122 мм. Специалисты оперативно изъяли опасную находку. В городском управлении по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны призывают граждан быть внимательными и напоминают, как действовать в случае обнаружения подозрительных или опасных предметов.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

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В городском совете подчеркнули, опасные предметы — это не только современные или устаревшие боеприпасы, гранаты и мины. Они могут иметь вид взрывных устройств или быть искусно замаскированными под привычные вещи — игрушки, сумки, мобильные телефоны или пакеты, оставленные без присмотра. Именно поэтому специалисты вновь подчеркивают необходимость быть максимально внимательными и осторожными.

"Если увидели военный или другой подозрительный предмет — ни в коем случае не следует двигать его: не подходить, не рассматривать и не поднимать, а предупредить соответствующие службы об этом, которые уже его осмотрят и, при необходимости, обезвредят", — отмечают в управлении по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны Львовской мэрии.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям напоминает, что для того, чтобы отличить взрывные устройства среди всех других, следует знать их характерные признаки:

предметы являются незнакомыми или необычными для этой обстановки или территории;

наличие звуков, раздающихся от предмета (тиканье часов, сигналы через определенный промежуток времени), мигание индикаторной лампочки;

наличие источников питания на механизме или рядом с ним (батарейки, аккумуляторы и т.д.);

наличие растяжки проводов, или проводов, тянущихся от механизма на большое расстояние;

предмет может быть подвешен на дереве или оставлен на скамейке.

Ни в коем случае нельзя:

касаться предмета и передвигать его;

пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);

заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать;

касаться подозрительного устройства и осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества ядовиты и чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреванию.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области во время тушения пожара пострадали двое лесников. Пожарный автомобиль лесного хозяйства подорвался на взрывчатке.

Также в субботу вечером, 19 апреля, в Харькове прогремели мощные взрывы. Отметим, что именно сегодня Путин объявил о так называемом "Пасхальном перемирии".