Садовий нагадав, як діяти у разі виявлення снаряду на вулиці

Снаряд на вулиці. Фото: Shutterstock

Нещодавно на вулиці Лукасевича у Шевченківському районі було знайдено застарілий артилерійський снаряд калібру 122 мм. Фахівці оперативно вилучили небезпечну знахідку. У міському управлінні з питань цивільного захисту та територіальної оборони закликають громадян бути уважними та нагадують, як діяти у разі виявлення підозрілих або небезпечних предметів.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

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У міській раді підкреслили, небезпечні предмети — це не лише сучасні чи застарілі боєприпаси, гранати та міни. Вони можуть мати вигляд вибухових пристроїв або бути майстерно замаскованими під звичні речі — іграшки, сумки, мобільні телефони чи пакунки, залишені без нагляду. Саме тому фахівці знову наголошують на необхідності бути максимально уважними та обережними.

"Якщо побачили військовий чи інший підозрілий предмет – в жодному разі не слід рухати його: не підходити, не роздивлятися і не піднімати, а попередити відповідні служби про це, які вже його оглянуть і, за потреби, знешкодять", — наголошують в управлінні з питань цивільного захисту та територіальної оборони Львівської мерії.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує, що для того, аби відрізнити вибухові пристрої з-поміж усіх інших, варто знати їх характерні ознаки:

предмети є незнайомими або незвичними для цієї обстановки чи території;

наявність звуків, що лунають від предмету (цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу), миготіння індикаторної лампочки;

наявність джерел живлення на механізмі або поряд з ним (батарейки, акумулятори тощо);

наявність розтяжки дротів, або дротів, що тягнуться від механізму на велику відстань;

предмет може бути підвішений на дереві або залишений на лавці.

Ні в якому разі не можна:

торкатися предмету і пересувати його;

користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;

торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів і нагрівання.

Раніше повідомлялось, що у Харківській області під час гасіння пожежі постраждали двоє лісників. Пожежний автомобіль лісового господарства підірвався на вибухівці.

Також у суботу ввечері, 19 квітня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Зазначимо, що саме сьогодні Путін оголосив про так зване "Великоднє перемир'я".