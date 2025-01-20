У Садового отчитались о количестве замененных водопроводных сетей

Работники Львовводоканала работают на месте порыва. Фото: Львовводоканал

В течение прошлого года Львовводоканал осуществил масштабную замену водопроводных сетей. В общем обновили 34,3 км трубопроводов различных диаметров.

Об этом сообщили в Львовском городском совете в понедельник, 20 января.

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Замена водопровода во Львове

Аварийные сети заменяли во всех районах Львова, а также за пределами города. Ежегодная замена аварийных трубопроводов помогает уменьшать количество утечек воды. Например, в 2024 году произошло на 20% меньше аварий, чем в 2023 году.

"В течение прошлого года наши ремонтные службы также ликвидировали 4 157 аварийных ситуаций на водопроводных сетях и 2 205 утечки", — отметили в Львовводоканале.

Наибольшие замены водопроводных сетей провели на таких участках:

улица Райниса — 437 м (замена водопровода);

улица Научная — 230 м (замена водопровода);

улица Любинская — 300 м (замена водопровода);

улица Рудаки — 340 м (замена водопровода);

переулок Красной Калины — 125 м (замена водопровода);

улицы Ивасюка — Калиновая в городе Винники — 160 м (замена водопровода).

Кроме того, проводят строительство новых водопроводов в городе Винники и в городе Дубляны. А в селе Завадов-Зарудцы продолжается реконструкция аварийных участков водопроводов.

Напомним, в результате ракетной атаки на Киев была повреждена водопроводная магистраль. Произошло это в Шевченковском районе.

В столице произошел прорыв воды возле железнодорожного вокзала. Из-за сильного потока воды временно перекрыли движение транспорта.