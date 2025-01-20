У Садового відзвітували про кількість замінених водопровідних мереж

У Садового назвали кількість замінених водопровідних мереж
Протягом минулого року Львівводоканал здійснив масштабну заміну водопровідних мереж. Загалом оновили 34,3 км трубопроводів різних діаметрів.
Про це повідомили у Львівській міській раді в понеділок, 20 січня.
Заміна водопроводу у Львові
Аварійні мережі замінювали у всіх районах Львову, а також за межами міста. Щорічна заміна аварійних трубопроводів допомагає зменшувати кількість витоків води. Наприклад, у 2024 році сталося на 20% менше аварій, ніж у 2023 році.
"Протягом минулого року наші ремонтні служби також ліквідували 4 157 аварійних ситуацій на водопровідних мережах і 2 205 витоки. Як результат від виконаної роботи маємо зменшення втрат води — нам вдалося зберегти 1,1 млн кубометрів питної води, що в грошах становить 15 млн грн", — зазначили у Львівводоканалі.
Найбільші заміни водопровідних мереж провели на таких ділянках:
- вулиця Райніса — 437 м (заміна водопроводу);
- вулиця Наукова — 230 м (заміна водопроводу);
- вулиця Любінська — 300 м (заміна водопроводу);
- вулиця Рудаки — 340 м (заміна водопроводу);
- провулок Червоної Калини — 125 м (заміна водопроводу);
- вулиці Івасюка — Калинова у місті Винники — 160 м (заміна водопроводу).
Крім того, проводять будівництво нових водопроводів у місті Винники та у місті Дубляни. А в селі Завадів-Зарудці триває реконструкція аварійних ділянок водогонів.
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Київ було пошкоджено водопровідну магістраль. Сталося це у Шевченківському районі.
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